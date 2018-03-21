"الشارقة التعاونية" تدشن فرعها الـ 32 بمنطقة شيص الجبلية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

افتتح وليد بن فلاح المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية، صباح الأربعاء، الفرع الـ 32 للجمعية، وذلك بمنطقة شيص التابعة لمدينة خورفكان.

جاء ذلك على هامش زيارته للمنطقة على رأس وفد رفيع المستوى من الجمعية، تضمن عدداً من أعضاء مجلس الإدارة، وماجد الجنيد مدير عام الجمعية.

وقبيل بدء مراسم حفل افتتاح الجمعية، عقد الوفد الزائر اجتماعاً مع محمد خميس النقبي، القائم بأعمال والي منطقة شيص، وعدد من أهالي المنطقة بالاستراحة التراثية في شيص، بغية التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم.

شهد حفل افتتاح الجمعية، سعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وعدد من أعضاء المجلس، والمهندس محمد الملا مدير إدارة هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالمنطقة الشرقية، وخليل المنصوري مدير الفروع بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية بخورفكان.

وبعد قص شريط الافتتاح التقليدي إيذاناً بتدشين الفرع رسمياً، قام وليد بن فلاح المنصوري، يرافقه محمد خميس النقبي بجولة تفقدية بأجنحة الفرع، للتعرف على محتوياته من منتجات غذائية ومنزلية، تم توفيرها لسد احتياجات الأهالي وزوار المنطقة من الأفواج السياحية.

وأكد المنصوري حرص مجلس إدارة الجمعية على توسيع شبكة فروعها ضمن خطته الاستراتيجية، لتلبية متطلبات المواطنين والمقيمين في مختلف ربوع الإمارة.

وأضاف المنصوري أن مجلس الإدارة حريص على رفد الفرع الجديد بكافة احتياجات أهالي شيص، من منتجات تتميز بأعلى مواصفات الجودة، وذلك بشكل دائم، كما عمل على توفير كافة احتياجات الفرع من قوى عاملة، وأجهزة ومستلزمات لحفظ الأغذية كالمبردات وغيرها.

وعبر أهالي المنطقة عن سعادتهم الغامرة، بافتتاح فرع الجمعية، مؤكدين أن تواجد مثل هذا المنفذ المهم، خفف من أعباء التنقل لمدن مجاورة، لشراء احتياجاتهم المنزلية، مشيدين بحرص جمعية الشارقة التعاونية، على دعم الفرع بسلع مميزة ومتنوعة.

وبعد افتتاح الفرع، قام الوفد الزائر بجولة تفقدية لمعالم منطقة شيص، ومنها نبع مياه القاوة، والمنطقة التاريخية، وما تتضمنه من منازل ومرافق قديمة، فضلاً عن زيارة لمنطقة المزارع والبساتين التي تحفل بها شيص.