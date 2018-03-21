"موارد الشارقة" تحتفي بيومي "السعادة" و"الأم"

الشارقة 24:



مواكبة لأجندة المناسبات العالمية؛ احتفلت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، باليوم العالمي للسعادة، ويوم الأم، بتنظيم عدد من الأنشطة والفقرات الممتعة التي تعزز أنماط الحياة الإيجابية لدى موظفيها.



وأكد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن السعادة هي الغاية التي يسعى إليها كل فرد، ولا تتحقق من فراغ، ولن تأتي دون جهد، بل لابد من الإعداد والتخطيط لها، فالسعادة نتاج جهد منظم وعمل دؤوب يجب أن يؤديه المرء ويستمر عليه حتى تكون واقعاً معاشاً ومستداماً.



وتقدم سعادته بالتهنئة لكافة الأمهات الموظفات في الدائرة، بمناسبة الاحتفال بيوم الأم، وأشار إلى أهمية دور الأم العاملة.



وثمن سعادته مساهمة المرأة بشكل فاعل في بناء دولة الإمارات التي أصبحت تحتل مكانة مرموقة بين دول العالم أجمع، وأكد حرص الدائرة على الوقوف إلى جانب الأم الموظفة، ومساندتها في كافة الظروف.