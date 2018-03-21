فاطمة المازمي: 41 % تنزيل وزن الطلبة بمبادرة "أجيال بلا سمنة" بالشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير بيئة صحية شاملة وبرامج توعوية داعمة، لخلق مجتمعات مدرسية واعية معززة للصحة، نظم قسم الصحة والسلامة والتثقيف بمجلس الشارقة للتعليم، مبادرة "أجيال بلا سمنة" للعام السادس على التوالي.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أكدت فاطمة المازمي أخصائية تغذية بمجلس الشارقة للتعليم، سعي القائمين على المبادرة إلى تعديل وتحسين العادات الغذائية لدى الطلبة، وإكسابهم مهارة السلوك الصحي.

وأضافت: نطمح كذلك إلى تنزيل وزن الطلبة الذين يعانون من السمنة إلى الوزن الطبيعي، حيث تمكنا خلال الفصل الأول من العام الدراسي الجاري من تنزيل وزن الطلبة المشاركين بنسبة 41 %، ونطمح بإذن الله حتى نهاية العام الدراسي إلى تحقيق هدفنا الرئيسي بنسبة 100 %.