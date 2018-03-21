رجاء بشير: 800 طالب ضمن ملتقى "أجيال بلا سمنة" بالشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أطلق مجلس الشارقة للتعليم، مبادرة "أجيال بلا سمنة" للعام السادس على التوالي، وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير بيئة صحية شاملة، وبرامج توعوية داعمة لخلق مجتمعات مدرسية واعية معززة للصحة.

وفي تصريح خاص لـ "لشارقة 24"، أكدت رجاء بشير، مسؤول قسم الصحة والسلامة والتثقيف بمجلس الشارقة للتعليم، أن البرنامج حقق العديد من الأهداف وأبرزها تغيير الأنماط الغذائية غير الصحية لدى شريحة كبيرة من الطلبة، مشيرة إلى مشاركة 700 - 800 طالب.

وأضافت رجاء بشير، أن نسبة نجاح أجيال بلا سمنة، وصلت إلى 100% خلال السنوات الماضية، متمنية التوفيق لجميع المشاركين في هذه المبادرة الصحية.