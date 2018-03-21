عبد الله بن سالم يفتتح "المعرض العقاري إيكرس 2018"

الشارقة 24 – الشفيع عمر:

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، افتتح سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، فعاليات النسخة الخامسة من معرض الاستثمار العقاري "إيكرس" 2018 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري، ومجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة، ويستضيفه مركز إكسبو الشارقة ويستمر لغاية 23 مارس الجاري.

وبعد قص الشريط التقليدي إيذاناً بالافتتاح الرسمي، تجوّل سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، في أرجاء المعرض حيث زار مختلف أجنحة العرض، والتقى خلالها بمجموعة من المستثمرين والمطورين العقاريين، والعارضين، الذين قدموا نبذة عن أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعرضها شركاتهم، مشيداً بالفرص العقارية والاستثمارية الواعدة في إمارة الشارقة.

واستمع سموه خلال الجولة إلى شروحاتٍ مفصلة من المسؤولين في الأجنحة المختلفة للمشاركين في المعرض، مثمناً سموه حجم المشاركة الكبيرة وحرص الشركات العقارية والتطويرية على تقديم مختلف أنواع المشروعات، مما يؤكد مكانة الحدث وأهميته المتنامية، عبر مستوى الخدمات والمعلومات التي يوفرها المعرض للزوار والمستثمرين، والتي تعكس حرص الإمارة على تعزيز سمعتها، ومكانتها كمركز اقتصادي رائد لممارسة الأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات.

وأشاد سمو نائب حاكم الشارقة بالدعم اللا محدود الذي يجده قطاع الاستثمار في المشروعات العقارية والتطويرية في الإمارة، بما يعمل على تحقيق أهداف الشارقة الاستراتيجية في التنمية الشاملة والمستدامة بكافة المجالات، ويفتح مزيداً من الفرص نحو تطوير هذا القطاع، مما يعزز من دوره في إحداث حراك كبير بمجال الاستثمار العقاري والذي تشهد الإمارة تطوراً كبيراً فيه، مشيراً سموه إلى التطور الكبير الذي يشهده المعرض، وبما يقدمه لتطوير الحركة الاستثمارية بإمارة الشارقة.

ويُشارك في المعرض بدورته هذا العام أكثر من 45 شركة ومؤسسة محلية وأجنبية، متخصصة بمجال التطوير والاستثمار العقاري والمقاولات، ومواد البناء والإنشاء.

وصرح سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الغرفة تسعى من خلال تنظيم هذا المعرض بالشراكة مع دائرة التسجيل العقاري، إلى الإسهام في إعطاء قوة دفع إضافية للقطاع العقاري وتعزيز نشاطه من خلال تسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها الإمارة، والترويج للفرص الاستثمارية العديدة التي تزخر بها في هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات الاستثمارية أهمية وذلك لأنه يلعب دوراً مهماً بتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفيره بنية متميزة لإقامة المشروعات والمنشآت، والمرافق التي تخدم الاقتصاد والمستثمرين، ومختلف المجالات السياحية والخدمية والتجارية.

من جهته أعرب سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن توقعاته بأن يحقق المعرض نجاحاً كبيراً كونه يتواكب مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع العقارات في إمارة الشارقة، وأن يشهد إقبالاً لافتاً من جانب المستثمرين والأفراد، للاطلاع على مجالات الاستثمار العقاري، وإبرام الصفقات مما يمكن الزوّار والعارضين المشاركين في المعرض من معرفة المزيد عن المشاريع العقارية السكنية والتجارية الحالية، والتواصل مع المتخصصين العقاريين، وكبار المستثمرين، ومشاهدة إطلاق أحدث المشاريع، والتعرف على أحدث تطورات القطاع، والاستثمار العقاري.

وتستمر فعاليات المعرض لمدة ثلاثة أيام بدعم من مركز إكسبو الشارقة، وتحت رعاية كل من، تلال العقارية وبلدية الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة، ومؤسسة الشارقة للإعلام، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة.

حضر افتتاح فعاليات المعرض إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من: الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ سلطان بن عبد الله بن سالم القاسمي، وسعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وسعادة سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو بالشارقة، وسعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة الشارقة، وسعادة عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، وعبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري، وسعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعدد من مدراء ومسؤولي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين العقاريين.