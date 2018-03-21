سلطان بن أحمد يكرم 37 خريجاً ببرنامج "دبلوم على الهواء"

الشارقة 24:

كرّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الأربعاء، 37 خريجاً أتموا بنجاح متطلبات الدورة الأحدث من برنامج "دبلوم على الهواء"، التي حملت عنوان "دبلوم برمجة الرؤية"، وبثت حلقاتها عبر "إذاعة الشارقة".

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، الذي نظم الدورة بالتعاون مع شركة ليفن برت للاستشارات، حيث تم توزيع شهادات دبلوم معتمدة وموثقة على الخريجين ممن تمكنوا من إنجاز اختبارات المراحل الست المطروحة ضمن الدورة بنجاح، والحصول على مجموع نهائي لا يقل عن 75%، فيما حصل أصحاب المراكز العشرة الأولى على جوائز نقدية أيضاً.

واستهدفت دورة "دبلوم برمجة الرؤية"، الارتقاء بمهارات المشاركين ومعارفهم الإدارية، وتثقيف الأفراد في القطاع المهني، وتعزيز الممارسات الإدارية الإيجابية، ونبذ الممارسات السلبية.

واحتلت نايفة عيد أبو قديري، المركز الأول بعد تسجيلها أعلى مجموع بين الخريجين، تلتها سعدية طالب آل علي، التي حلت ثانية، وجاءت في المرتبة الثالثة مريم عبد الله الكلباني.

وتضمنت قائمة الخريجين أيضاً كلاً من: فهد فؤاد أبو عريش، وسهيل علي عيد المري، وسارة أحمد محمد أحمد، وسمية محمد سعيد المفتول، وميثاء عبد الله الكلباني، ومحمد عبد الرحمن عمر، ورائد خالد السقار، وسماح محمد علي محمد الذهلي، وسامي بن أحمد سعد الخماس، وإسماعيل محمد حسين الحمادي، ورحاب أحمد أمين المنياوي، ورشيد مسعد ناجي الشاب، وسامية بوزراع بن عثمان، وشيخة عبد الله خميس محمد الرولي، وطارق عبد الكبير حدوت، وعاطف المعمري، وعائشة راشد محمد علي العبدولي، وعبد العزيز إبراهيم محمد الزرعوني، وعبد العزيز أحمد محمد عبد الكريم، وعبد الله الدروقي، وعريب موسى كايد المطارنة، وغيث إسماعيل محمد الحمادي، وفاطمة عبد الله علي عبد الله، وفضيلة حسن المازمي، وماجد عبد الكريم البلوكي، ومحمد أحمد يوسف، وأحمد حسين عبد الله المرزوقي، ومزنة إسماعيل محمد الحمادي، وآمنة راشد محمد علي العبدولي، ومعمر أوبيش، وأبوبكر سلمان عميران، وصفاء سليمان، وإبراهيم الحمادي، وهيفاء حسن محمد عبد الله.

وقدم المشاركون في البرنامج الذي يعده ويقدمه الإعلامي حسن البلغوني، بالتعاون مع د.أحمد تهلك، رئيس شركة ليفن برت للاستشارات، خلال مراحل الدورة الست، مقاطع فيديو أو تسجيلات مرئية تراوح مدة كل منها بين 3 و5 دقائق، تضمنت شروحات حول رؤيتهم للدبلوم، والفكرة منه، وكيفية تطبيق المادة التدريبية في حياتهم الشخصية أو العملية.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن مؤسسة الشارقة للإعلام، تولي في إطار خططها الاستراتيجية، أهمية كبرى للاستثمار بالعنصر البشري، إيماناً منها بالدور المحوري للإنسان المؤهل في تحقيق الإنجازات وتخطي التحديات بكفاءة واقتدار، وفي هذا السياق، فإننا نسعى إلى تقديم محتوى إعلامي متميز كفيل بتعزيز المكتسبات الثقافية والعلمية للمشاهدين، لاسيما الشباب منهم، ويثري في الوقت نفسه القطاع المحلي ويعزز تنافسيته على المستوى العربي.

وأضاف: "يأتي برنامج دبلوم على الهواء في إطار جهودنا الرامية إلى تطوير مهارات الشباب والارتقاء بها، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في شتى المجالات، من خلال تثقيفهم وتزويدهم بالمعارف الضرورية الكفيلة بتحويلهم إلى قياديين في مجتمعاتهم وأعمالهم، ما يسهم بتعزيز النهضة التنموية التي تشهدها الشارقة".

بدورها، أفادت عبير سالم الشاوي، مدير إدارة البرامج في إذاعة الشارقة بأن "دبلوم على الهواء" نجح في تحقيق الأهداف المرجوة منه، حيث يدل عدد الخريجين الناجحين على الأثر المتنامي له، لاسيما في شريحة الشباب"، مشيرة إلى تميز الأعمال التي قدمها المشاركون سواء بشكل منفرد أو جماعي، حيث بدت الاستفادة من الدورات وورش العمل التي شملتها فترة الدورة واضحة في الأعمال التي تم تقديمها للجنة تحكيم البرنامج، والتي أثبتت التزام المشاركين بمعايير التدريب التي حضروها وشاركوا فيها.