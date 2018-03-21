وفد من شركة الشارقة لإدارة الأصول يزور "الزاهية"

الشارقة 24:

زار وفد من مدراء وموظفي شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، مؤخراً، "الزاهية"، الوجهة الأمثل لنمط حياة مميز في الشارقة، والحاصلة على شهادة "بريام للمجمعات السكنية" للاستدامة البيئية، وذلك في إطار التعريف بمزايا المجمع، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية ما بين الشارقة لإدارة الأصول وشركة ماجد الفطيم العقارية.

ويعد الزاهية، الذي يمثّل شراكة استراتيجية بين الشارقة لإدارة الأصول وشركة "ماجد الفطيم العقارية"، مَعلَمٌاً متميزاً يثري مشهد قطاع التطوير العقاري بإمارة الشارقة، ويضفي بُعداً جديداً من التنوّع عليها. ومن موقعه كمشروع المدينة المتكاملة الأولى من نوعها في الإمارة، يجسّد الزاهية قيم الإمارة القائمة على الأسرة والمجتمع والثقافة، بالتماشي مع اعتماده أعلى معايير التطوير العقاري المطبّقة عالمياً.

وتألف الوفد الزائر إلى المجمع من خمسين موظفاً، قام باستقبالهم موظفو الشارقة القابضة. وشملت الزيارة الميدانية جولة تعريفية بدأت بزيارة المنازل والمرافق القائمة حالياً في الزاهية، وانتهت بمقابلات فردية مع موظفي الشارقة القابضة لاطلاعهم على أنواع المنازل المتوفرة، وأنماط تصميمها، ومساحاتها، ومميزاتها الداخلية والخارجية.

وقال سعادة إبراهيم الحوطي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في شركة الشارقة لإدارة الأصول: "تهدف هذه الزيارة الميدانية إلى إطلاع موظفي شركتنا على مزايا مجمع الزاهية، لا سيما وأن الشارقة القابضة تمثل شراكة استراتيجية بين الشارقة لإدارة الأصول وشركة ماجد الفطيم العقارية، ومثل هذه الفعاليات تعزز هذه الشراكات الاستراتيجية المهمة".

وتفاعل موظفو شركة الشارقة لإدارة الأصول مع هذه الجولة الميدانية وتوجهوا بالأسئلة إلى موظفي الشارقة القابضة حول ميزات منازل "الزاهية" الذي سيضم نحو 2270 من الفلل، ومنازل التاون هاوس، والشقق. وسيبلغ عدد قاطني المجمع عند اكتماله نحو 12,000 شخص، ويقدم لقاطنيه تجربة سكنية متكاملة، حيث يتكون من 7 أحياء مستقلة ومرتبطة فيما بينها، ويحتوي على 6 متنزهات مترابطة، صممت لتعزيز التواصل بين القاطنين فيه.