"الشارقة للوثائق" تطلق مبادرة "حلقات تاريخية"

الشارقة 24:

أطلقت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف مبادرة "حلقات تاريخية" المعنية بنشر الوعي الثقافي والمعرفي بين أفراد المجتمع. وتتضمن المبادرة سلسلة من الحلقات النقاشية والمحاضرات التاريخية التي يقدمها نخبة من المختصين في تاريخ دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص، وعلى اطلاع كافٍ ووافٍ بمجالاتها المختلفة.

وتستهدف المبادرة طلبة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، بهدف توعيتهم بأهمية معرفة تاريخ دولة الإمارات لبناء مستقبل مشرق.

وتم انعقاد الحلقة الأولى من المبادرة في جامعة الشارقة تحت عنوان "تاريخ مكتبات الشارقة" والتي ألقاها الأستاذ علي محمد المطروشي، وقد وتناولت الحلقة عدداً من المحاور الرئيسية ومنها: بداية النشاط المكتبي في مدينة الشارقة، مؤسسي المكتبات في الشارقة، وتأثير التعليم على النهوض بالحركة المكتبية في الإمارة.

وأكدت أسماء ناصر، مدير إدارة الوثائق والأرشيف، بأهمية هذه المبادرة في نشر الوعي التاريخي بين طلبة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، مما سيكون له الأثر العظيم في بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة لدفع عجلة الابتكار المبنية على أسس تاريخية صحيحة مدعمة بالثوابت والأدلة والشهادات والروايات والوثائق.