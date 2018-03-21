"الشارقة لإدارة الأصول" تحتفل مع موظفيها باليوم العالمي للسعادة

الشارقة 24:

احتفلت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، باليوم العالمي للسعادة الذي يصادف 20 مارس من كل عام، حيث نظمت الشركة فعالية خاصة لموظفيها، حرصت من خلالها على بث السعادة في نفوسهم، ومنحهم فرصة التعبير عن أكثر اللحظات السعيدة في حياتهم المهنية والعائلية في أجواء احتفالية ممتعة.

وتفاعل الموظفون مع هذه الفعالية التي أقيمت أمس الثلاثاء، في مقر الشركة، حيث أقبلوا على كتابة العبارات التي تعبّر عن نظرتهم إلى السعادة، ورؤيتهم لمفهومها، على الجدارية الخاصة التي وفرت لهم، حيث زينت كلماتهم الجميلة ورسوماتهم التعبيرية "حائط السعادة" الذي أنشئ لهذا الغرض.

وقال سعادة إبراهيم الحوطي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الشارقة لإدارة الأصول: "بفضل جهود ومتابعة القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، تصدرت الإمارات عربياً قائمة مؤشر السعادة العالمي للأربع أعوام الماضية، ونتوجه بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعايته واهتمامه بتوفير مقومات السعادة لكل من يعيش على أرض الشارقة من خلال تقديم الحياة الكريمة للجميع دون استثناء.

وأضاف الحوطي، "كما جاء تنظيمنا لهذه الفعالية في إطار حرصنا على تعزيز السعادة بين موظفينا، الذين نضعهم دائماً في مقدمة اهتماماتنا، ونعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشجيعهم على العمل في بيئة سعيدة، وتحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والعائلية".

وقدمت الشركة لجميع الموظفين هدايا متنوعة حملت شعار اليوم العالمي للسعادة، إلى جانب تقديمها لعرض فيديو حول السعادة وكيفية تحقيقها والشعور بها، في حياتهم المهنية والعائلية، إضافة إلى الحلويات والمأكولات الخفيفة التي حملت مختلف الألوان لمنح الموظفين المزيد من الشعور بالسعادة.