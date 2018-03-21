سالم القصير: الأم رمز للعطاء والمحبة

الشارقة 24:





هنأ سعادة سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، كافة الأمهات العاملات في الهيئة، وكل الأمهات في الدولة، ورفع سعادته أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مشيداً بما تقدمه من دعم للمرأة وللأم الإماراتية بهدف إبراز دورها الفاعل على الساحة.

كما توجه سعادته بخالص التقدير إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، مشيداً بدور سموها في دعم مسيرة الأم الإماراتية الذي كان له بالغ الأثر في بناء قدراتها وتفعيل دورها في المجتمع لإكمال مسيرة التنمية الشاملة.

وأكد سعادته في تصريح له بمناسبة "يوم الأم"، أن الأم ستظل رمزاً للعطاء والمحبة وحضناً دافئاً يتسع للجميع.

وقال: "لقد لعبت الأم الإماراتية دوراً مهماً في تعزيز الهوية الوطنية والولاء والانتماء، وتأصيل الحس الوطني في قلوبنا جميعاً، كما عملت على زرع القيم الطيبة في نفوس الأطفال، وتربيتهم على حب الوطن والولاء له، الأمر الذي ساهم في استقرار الدولة وتعزيز أواصرها وتماسكها"، معرباً في الوقت نفسه، عن تقديره لكافة الأمهات العاملات، وبما يقمن به من جهد ودعم لمسيرة التنمية في الشارقة والدولة.

وقال: "لقد استطاعت الأم الإماراتية ان تعزز من شراكتها في بناء نهضة الدولة، من خلال ما تقدمه من جهد أصيل في عملية التنمية على الرغم من كافة الواجبات الملقاة على عاتقها، والتي استطاعت أن تتحملها بقوة، ما عزز من دورها المجتمعي كأم فاعلة".