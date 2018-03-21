عبد الله بن سالم يشكل اللجنة المنظمة لدورة "ألعاب ذوي الإعاقة"

الشارقة 24 – راشد حمدان:

أصدر سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، قراراً إدارياً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية، لذوي الإعاقة الحركية والبتر - الشارقة 2019م.

ويقضي القرار الإداري رقم 4 لسنة 2018م، أن تنشأ لجنة في إمارة الشارقة تسمى: "اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر - الشارقة 2019م".

وتُشكل اللجنة برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، وعضوية السادة الآتية أسماؤهم:

1- الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائباً للرئيس.

2- السيد علي سالم المدفع.

3- الدكتور سعيد مصبح الكعبي.

4- السيد خالد جاسم المدفع.

5- المهندس يوسف صالح السويجي.

6- السيد ثابت سالم الطريفي الشامسي.

7- العميد عبد الله مبارك بن عامر.

8- العقيد عارف محمد الشامسي.

9- العقيد عبد العزيز عبد الرحمن النومان.

10- السيد محمد حسن خلف.

11- السيد حميد علي العبار.

12- السيد سالم محمد بن هويدن الكتبي.

13- الأستاذة ندى عبد الرزاق عسكر.

14- السيد محمد عبد الله الزرعوني.

15- السيد أحمد سالم المظلوم السويدي، مقرراً للجنة.

على أن تبدأ مدة العضوية في اللجنة من أول اجتماع لها، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي شُكلت من أجله.

ويصدر رئيس اللجنة القرارات الإدارية اللازمة، لحسن سير العمل باللجنة، وتنفيذ أحكام هذا القرار.

كما تُشكل اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية للدورة بقرار من رئيس اللجنة، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتدون قرارات وتوصيات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع، ومقرر اللجنة.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.