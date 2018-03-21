البلوشي يوضح مهارات القرن الـ 21 التعليمية لنواب "شورى أطفال الشارقة"

الشارقة 24:

في إطار حرصه على تدعيم أجيال المستقبل بخبرات ومهارات متقدمة ومتطورة، وتمهيداً لعقد الجلسة الثالثة من دورته التي تحمل عنوان "معاً نبني وطن الخير"، نظم مجلس شورى أطفال الشارقة، إحدى مبادرات مراكز أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في مركز الطفل بالحيرة، الإثنين، ورشة عمل حول "تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات في تعليم وتعلم الأطفال"، قدّمها سعادة جاسم البلوشي، عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن.

واستعرض البلوشي خلال الورشة التي حظيت بمستوى تفاعلي كبير من قبل النواب الأطفال المشاركين، أهم الأسس التي تعتمد عليها عملية التعليم المستدام، وأبرز ما تتضمنه أساليب التعليم الذكية، من خلال توضيح الخيارات المتبّعة عالمياً على صعيد هذا النوع من العمليات التعليمية التي تعتمد على المزج ما بين المتعة، والتعلّم، والاستفادة من الوقت وتوظيفه بالشكل الأمثل.

وتطرق عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن إلى شرح مهارات القرن الحادي والعشرين باعتبارها أدوات العصر الضرورية في مجالات التعليم، موضحاً ما تتضمنه هذه المهارات من عناصر تشتمل على التفكير البنّاء، والتعاون، والتواصل، والإبداع، باعتبارهم العصب المحرّك لمخيلة وإدراك الطفل بما يسمح له باستيعاب العملية التعليمية بشكلها الأمثل.

وقال جاسم البلوشي، عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين:" عندما وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بإنشاء مراكز الأطفال قبل 33 عاماً، كان يرى المستقبل في عيون أطفال باتوا اليوم جزءاً من صنع القرار في إمارة الشارقة والدولة على وجه العموم، هذه النظرة المستقبلية الثاقبة التي يتمتع بها صاحب السمو حاكم الشارقة تدعونا اليوم للإيمان بهؤلاء الأطفال الذين يمتلكون طاقات واعدة، تجعلنا نستبشر بمستقبل يمضي بخطى ثابتة نحو الريادة والإبداع".

وأضاف البلوشي:" لمست من خلال هذه الورشة مدى الفضول الذي يجول في مدارك الأطفال للبحث عن أساليب جديدة للتعلّم الأمر الذي يعكس مدى اهتمام المراكز بتطوير منتسبيها من الأطفال، وهذا بالطبع ينسجم مع استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تهيئة الأجيال الجديدة لتكون قادرة على خوض غمار الحياة مستقبلاً بعزيمة كبيرة وقاعدة متوازنة من المعرفة والعلم، لتنقل صورة تليق بدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة للعالم بأسره".

ومن جانبها قالت عائشة علي الكعبي، مدير أطفال الشارقة بالوكالة:" نسعى من خلال هذه الورش التي نقيمها بشكل دوري ويقدمها نخبة من أبرز الشخصيات المجتمعية والمعرفية في إمارة الشارقة إلى خلق حالة متقدمة من المعرفة والتواصل بين الأطفال النواب وبين تلك الشخصيات التي تقف أمامهم كنماذج حيّة تجسّد بحضورها الواثق معاني النجاح والرفعة على الصعيدين العلمي والعملي، ما يسمح لهم باختبار هذه التجربة عن قرب والاستفادة من كل ما يقدمونه من معرفة تخدم حاضرهم ومستقبلهم".

وأضافت الكعبي:" تحقق هذه الورشة واحدة من الاستراتيجيات التي نسعى إلى غرسها في نفوس الأطفال المنتسبين للمراكز، وهي مبدأ الاستدامة في التعليم والاستفادة من الثورة التقنية الحديثة التي يحفل بها عصرنا الحالي وتوظيفها بما ينسجم مع تطلعات التعليم ورسالة دولة الإمارات في تخريج أجيال مثقفة ومتعلمة تلبي الرؤية الشمولية للنهضة المجتمعية التي تمضي بوتيرة متقدمة في بلادنا، إلى جانب أنها تقدم للأطفال المشاركين أبرز الابتكارات العلمية وأحدثها، بما يسهم في تعزيز ثقافتهم ومخزونهم المعرفي ليكونوا قادرين في المستقبل على النهوض بمجتمعهم نحو آفاق أكثر رحابة وتقدماً".

وتأتي هذه الورشة استكمالاً لسلسلة الورش التفاعلية التي بدأ مجلس شورى أطفال الشارقة في تنفيذها في إطار استعداداته لعقد جلسته الثالثة في دورة انعقاده الـ 15، والتي استضاف فيها حتى الآن نخبة من الخبراء، والنشطاء في المجال الإنساني والتطوعي، من أبرزها يسرا باقي، سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، وسعادة خولة السركال، مدير عام نادي سيدات الشارقة، وعبد العزيز الزرعوني، مهندس أمن المعلومات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

يذكر أن مجلس شورى أطفال الشارقة هو إحدى مبادرات مراكز أطفال الشارقة، ويهدف إلى توعية الأطفال المشاركين بالحياة البرلمانية في الدولة، تحقيقاً لرؤية الإمارة في صنع قادة المستقبل من خلال تثقيفهم وإشراكهم في العملية التشريعية، وترسيخ مبادئ السلوك القائم على احترام آراء وحريات الآخرين والمبادئ الإسلامية والقيم الرفيعة كمبدأ الإيثار وتقديم المصلحة العامة.