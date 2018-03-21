"أولياء أمور دبا الحصن" يحتفي بموظفي المجلس في يوم السعادة

الشارقة 24:

في لفتة ترجمت معاني السعادة، احتفل محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن وأعضاء المجلس بيوم السعادة، في حفل نظمه المجلس لكافة الكوادر والفئات المساندة.

حضر الحفل محمد راشد رشود رئيس المجلس ومحمد سيف الأقرح نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس أحمد راشد الهنداسي وعلي محفوظ خميس وعبد الله محمد الريامي وحسن محمد صقروه ومريم راشد المعمري ومنى إبراهيم بن يعروف وهيفاء إبراهيم بن يعروف وصفية حسن النعيمي مديرة المجلس وزياد مستشار في مجلس الشارقة للتعليم وإبراهيم بغداد رئيس المجلس السابقة ومجموعة من أولياء أمور الطلبة والطالبات.

كما حضر الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للسعادة صلاح خميس الحوسني مدير الأنشطة الطلابية والمسابقات العلمية في وزارة التربية.

وقال عبد الله محمد الريامي رئيس اللجنة الإدارية بالمجلس: "يأتي هذا الاحتفال من منطلق مشاركة الدولة بالاحتفال بيوم السعادة وانسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة بأهمية السعادة في حياة الفرد وجميع الفئات المعنية".