"الوقاية والسلامة" بالشارقة تحتفي بيوم السعادة العالمي

الشارقة 24:

احتفاءً بيوم السعادة العالمي الذي يصادف 20 مارس من كل عام، نظمت هيئة الوقاية والسلامة احتفالية خاصة لموظفيها، هدفت إلى إضفاء أجواء من الإيجابية في بيئة العمل، للكوادر العاملة في الهيئة.

تضمنت الفعالية، أنشطة اجتماعية ومسابقات منوعة، حظيت بترحيب واسع من الموظفين، اللذين حرصوا على المشاركة فيها بما يعود بالمنفعة عليهم ويعزز ولاءهم الوظيفي وزيادة إنتاجيتهم في العمل.

وقالت المهندسة لمياء النومان مدير إدارة الخدمات المساندة: "إن الهيئة تحرص على توفير أفضل الأجواء في العمل للموظفين، ما يعزز من انتمائهم للهيئة، ويحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم، لمتابعة مسيرتنا نحو تحقيق مجتمع آمن، بكل سعادة، وأن نكون منارات للتغير والايجابية، لتصبح السعادة نمطاً وأسلوب حياة لكل أفراد مجتمع الإمارات".

وأضافت النومان: "حظيت الفعالية والأنشطة المتنوعة التي نظمناها في إطار يوم السعادة، بردود أفعال إيجابية، لمسناها من حجم المشاركة والتفاعل معها، ولاحظنا مدى التأثير الإيجابي الذي تركته الفعالية في نفوس الموظفين، الأمر الذي يحفزنا على تنظيم المزيد من الفعاليات الهادفة إلى إسعاد الموظفين خلال العام الجاري".