623 برنامجاً ودورةً تدريبية بـ "اجتماعية الشارقة" في 2017

الشارقة 24:



بادرت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة بتنظيم 623 برنامجاً ودورة تدريبية وساعات تعليمية لموظفيها على مدار عام 2017، ساعية إلى تنمية كوادرها البشرية في مختلف المجالات، والارتقاء بهم، كونهم الركيزة الأساسية في الدائرة من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية.



صرحت سمية خليل الحوسني مدير إدارة الموارد البشرية بالدائرة: "أن دائرة الخدمات الاجتماعية تسعى إلى المضي قدماً نحو تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها، وفق ما يخدم أهداف الإمارة، ويخدم الموظف من خلال تطوير مهاراته بالدورات والبرامج التدريبية ومواكبة الأساليب الجديدة والمستحدثة، هذا وقد شارك 2546 موظفاً في عدد 370 من سلسلة الدورات والبرامج التدريبية خلال عام 2017".



وأضافت الحوسني: "أن الدائرة تحرص على تطوير خطتها التدريبية السنوية بما يتوافق مع احتياجات التدريب الفعلية للموظفين بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم الوظيفية، التزاماً بمتطلبات الجودة الشاملة التي تتطور عاماً بعد عام، وتنفيذاً لاستراتيجية الدائرة الرامية إلى التحسين المستمر في أداء كوادرها البشرية، حيث استحدثت الدائرة في عام 2017 نظاماً جديداً في تدريب كوادرها تحت مسمى (الملتقى المهني)، من خلال تخصيص يومين في الشهر لتنفيذ برامج متنوعة تقدم من قبل موظفي ذو الخبرات والاختصاص لبقية الموظفين، لإكسابهم مهارات جديدة وإبداء آرائهم لتطوير الخدمات في الدائرة بشكل أفضل في جميع المجالات".



وقالت: "نظمت الدائرة ما يزيد عن 154 برنامجاً ضمن الملتقى المهني في عام 2017، كما وتخصص كل إدارة في دائرة الخدمات الاجتماعية ساعة تعليمية بشكل شهري (داخلي) لموظفيها في مجالات متنوعة (ثقافية، اجتماعية، طبية، تعليمية، توعوية وغيرها) والتي بلغ إجماليها 99 ساعة تعليمية خلال عام 2017".



وسعياً إلى تأهيل الموظفين وتطوير كفاءتهم بما يخدم المجتمع، نظمت الدائرة دبلومين مهنيين خلال عام 2017، الأول: الدبلوم المهني في الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع كلية المجتمع بجامعة الشارقة، والذي تم تنظيمه بناءً على توصيات مؤتمر الخدمة الاجتماعية السابع في عام 2016، ويهدف إلى تأهيل وتزويد العاملين أكاديمياً ومهنياً بمواد تخصصية في مجال الخدمة الاجتماعية، وآليات الممارسة المهنية الصحية السليمة مع الأفراد والأسر والجماعات، نُفذ على فصلين دراسيين 32 أسبوعاً، ويشمل 30 ساعة معتمدة، بالإضافة إلى 100 ساعة للتدريب الميداني، لـ 17 مرشحاً من الدائرة والجهات الحكومية.



وفيما يخص الدبلوم المهني الثاني في حماية حقوق الطفل، والذي يعتبر من أهم البرامج التي تحتاجها المؤسسات العاملة في مجال تأمين حقوق وحماية الطفل، نظراً لوجود موظفين يتعاملون بشكل مباشر مع الأطفال ضحايا العنف من تخصصات مختلفة أو من حملة شهادة الثانوية العامة، لذا فإن طرح دبلوم مهني لحماية الطفل لتأهيل العاملين وتزويدهم بالمعرفة التخصصية اللازمة وآليات الممارسة المهنية الصحيحة والسليمة لحماية الطفل والتعامل معه ومع ذويه، من خلال تخريج 15 موظفاً من الدائرة والجهات الحكومية المشاركة منها: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مجلس الشارقة للتعليم، إدارة مراكز التنمية الأسرية، إدارة مراكز الأطفال، القيادة العامة لشرطة الشارقة.



وأكدت مدير إدارة الموارد البشرية أن الدائرة أولت اهتماماً كبيراً لـ 63 طالباً وطالبة من الجامعات بتدريبهم وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل، من خلال إخضاعهم لبرامج تدريبية عملية لفترات متفاوتة في مختلف تخصصات العمل وتكليفهم بمهام عمل حقيقية ليعيشوا أجواء العمل الفعلية ويكتسبوا المهارات الوظيفية والشخصية، في إدارات وأفرع متنوعة وبمختلف الخدمات التي تقدمها الدائرة.



وأكدت الحوسني على أهمية الارتقاء بأداء الموظف الحكومي من خلال برامج التدريب والتطوير المناسبة، ومساعدته على تجاوز العقبات التي تعترض مسيرته المهنية، وتدعم القيادة الرشيدة لخطط وبرامج وأنظمة الموارد البشرية المتماشية مع أفضل ممارسات الإدارة الحديثة، بما تساهم في تحسين كفاءة أداء المؤسسة وتبني مفاهيم واستراتيجيات جديدة ومتميزة.