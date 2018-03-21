سجايا فتيات الشارقة: الشباب عماد التنمية والتقدم

الشارقة 24 – وام:



أكدت الشيخة عائشة خالد القاسمي مدير سجايا فتيات الشارقة، أن الشباب هم عماد التنمية والتقدم في أي مجتمع، لذا فإن الاستثمار فيهم، هو الأساس لتحقيق التقدم والتطور والنماء.



وقالت: نحن في سجايا فتيات الشارقة، ملتزمون كلياً بتطوير المواهب العملية والثقافية للفتيات، اللائي تراوح أعمارهن بين 13-18 سنة، منوهة إلى المرأة من الأجيال السابقة والحالية، أسهمت في تحقيق التكافؤ بين الجنسين في الكثير من جوانب الحياة، ما يحتم علينا مسؤولية ضمان المحافظة على النمو والمنجزات التي حققتها المرأة.



وأضافت الشيخة عائشة خالد القاسمي، بمناسبة يوم الأم، "بفضل الدعم المتواصل الذي تحظى به المرأة الإماراتية من قيادتنا، تمكنت من تعزيز مكانتها في المجتمع، لذا فإن احتفالنا باليوم العالمي للأم يعد في حد ذاته دليلاً على هذه المكانة، ونحن في سجايا فتيات الشارقة، إذ نحتفي بهذه المناسبة، فإننا نؤكد أننا نسعى لمواصلة جهودنا، في تعزيز أهمية المرأة، ودورها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".