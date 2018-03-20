علي المدفع: الإمارات جعلت السعادة أسلوب حياة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



قال سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: "إن السعادة أصبحت أسلوب حياة وعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي توظف كافة مواردها وإمكانياتها لهذا الغرض، وتعمل كافة مؤسساتها على تقديم كل ما يبث السعادة في نفوس المواطنين والمقيمين، ويسهل معيشتهم، ويلبي احتياجاتهم، ويحقق متطلباتهم، وبما يتوافق مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الهادف إلى تعزيز السعادة والإيجابية كجزء من الحياة اليومية للجميع، لتحتل الإمارات المركز الأول عربياً والـ 20 عالمياً في تقرير السعادة العالمي لعام 2018".