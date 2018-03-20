"مشروع الاستكشاف" لذوي صعوبات التعلم ينطلق الأحد

الشارقة 24 – وام:



ينظم مركز الشارقة لصعوبات التعلم، بالتعاون مع كلية بيكن الأميركية، برنامج مشروع الاستكشاف، الموجه للطلبة ذوي صعوبات التعلم، ممن تتراوح أعمارهم بين الـ 15 و22 سنة، لتوعيتهم بالسمات الأساسية للدراسة الجامعية، وتدريبهم على التفكير النقدي، والطرق الفعالة للتكيف، وتعليمهم أساليب التعلم المختلفة، بالإضافة إلى توعية أولياء أمور الطلبة، وتنظيم دورات توجيهية وتدريبية لهم.



وبلغ عدد الطلبة الراغبين بالمشاركة في البرنامج، الذي سينظم يوم 25 مارس الجاري، وحتى 5 إبريل المقبل، 35 طالباً أجريت لهم جميعاً، جلسات التقييم التي سيتم بموجبها قبول الطالب للمشاركة.



وقالت هنادي السويدي مدير المركز، إن المشروع سيشهد العديد من ورش العمل التي ستركز على مهارات الدراسة لدى الطلبة، ومساعدة أولياء الأمور على فهم حالات أبنائهم بدقة، كما سيشهد العديد من الفعاليات والأنشطة والرحلات الترفيهية.



من جانبه، أشار اختصاصي صعوبات التعلم في المركز رئيس لجنة الفرز والتقييم في المشروع أحمد السالم، إلى أن عمليات التشخيص والتقييم في هذه المرحلة، تعنى بتحديد الطلبة من ذوي صعوبات التعلم، الذين يمكن أن يستفيدوا من المشروع، حيث يتم تشخيص الطالب من النواحي الإدراكية، وتقييم المهارات الأساسية، في العديد من المواد الدراسية.