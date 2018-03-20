القصير: نسعى لتعزيز السعادة بين "الأيدي العاملة"

الشارقة 24:



قال سعادة سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، بمناسبة اليوم العالمي للسعادة: "بلا شك أن سعي القيادة الرشيدة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى تحقيق السعادة بين أفراد المجتمع، ليس وليد اليوم، فطالما ظل المواطن الإماراتي محور اهتمام القيادة الرشيدة، وتحقيق سعادته، بات واحداً من أهدافها، وأعتقد أن ما وصلنا إليه في الإمارات، من مستوى سعادة عال، ما هو إلا ثمرة ما تقوم به القيادة الرشيدة، وترجمة لحكمة أصحاب السمو حكام الإمارات، الذين حرصوا على تسخير كافة موارد الوطن وثرواته من أجل توفير حياة كريمة وأفضل لمواطني الدولة والمقيمين على أرضها، إلى جانب تأمين الاستقرار ونشر الرخاء في أرجاء الإمارات، وهو ما يبرر تصنيف شعب الإمارات ضمن مؤشر أسعد 11 شعباً على وجه الأرض، خاصة وأن تعزيز مفهوم السعادة ونشر الطاقة الإيجابية بين أفراد المجتمع، أصبح ثقافة دارجة على أرض الواقع، وهو ما ساهم في توفير بيئة عمل قادرة على تحفيز الجميع على الإبداع والابتكار، وبالتالي الارتقاء بمنظومة العمل في كافة المؤسسات".



وأضاف أن "هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، تسعى دائماً من خلال منظومة عملها إلى تعزيز ثقافة السعادة والإيجابية ونشرها بين فئة الأيدي العاملة بالشارقة، والتي تستحق منا الاهتمام، ومراعاة احتياجاتها، فتحقيق السعادة فيما بينهم، يعني تحفيزهم على العطاء، وضمان تواجدهم في بيئة آمنة ومستقرة".