العقيد سامي النقبي يكرم أصحاب المهن الخدمية

الشارقة 24:



قدم العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، مجموعة من الهدايا المتنوعة إلى أصحاب المهن الخدمية، بمشاركة جميع منتسبي الدفاع المدني.



وأوضح العقيد سامي النقبي أن الدفاع المدني يسعى دائماً إلى تحقيق الإيجابية والرضا الوظيفي وإسعاد العاملين، من خلال خلق بيئة عمل تحفز على الإبداع والعطاء والابتكار، متمنياً لهم السعادة الدائمة.



من جانب آخر، نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني احتفالاً تم فيه توزيع الورود والهدايا على الموظفين، كما شمل تكريم أسعد موظف وأسعد متعامل وأسعد موظفة.