"الشارقة للقرآن الكريم" تحتفل باليوم العالمي للسعادة

الشارقة 24:



نظمت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، بمقرها، محاضرة لموظفيها، تناولت أهمية الشعور بالسعادة والعمل على إسعاد الآخرين، وذلك ضمن مبادرة "رحلة سعادة".



حضر المحاضرة، التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، عمر علي الشامسي مدير مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، والعديد من رؤساء الأقسام والموظفين والموظفات.



وقدمت المحاضرة الدكتورة غادة المرشدي حيث تناولت مبادئ وقيم السعادة، مؤكدة أن السعادة تعد إحدى القيم الإيجابية التي تسعى قيادة الدولة لترسيخها لتكون أسلوب حياة.



من جانبه، أكد عمر علي الشامسي مدير مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، على أهمية المحاضرة التي استهدفت الجميع، في إطار رؤية المؤسسة بأن تكون أكثر سعادة وإيجابية.