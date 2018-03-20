منطقة الشارقة الطبية تحتفل بيوم السعادة

الشارقة 24:

في إطار ترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية، كأسلوب حياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على خلق بيئة عمل إيجابية بين متعامليها وموظفيها، نظمت منطقة الشارقة الطبية الثلاثاء، احتفالاً بيوم السعادة، بحضور محمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية، ومحمد عبد الرحمن الجروان مساعد مدير منطقة الشارقة الطبية للشؤون الإدارية والفنية والمتعاملين والموظفين.

ويهدف الاحتفال لإدخال السعادة والبهجة في قلوب المتعاملين والموظفين ورسم البسمة على وجوههم وتوجيه رسالة إيجابية للمجتمع.

وأكد محمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية، سعي المنطقة الدؤوب لبناء علاقة تفاعلية بين إدارتها وكوادرها البشرية لخلق بيئة عمل إيجابية وبث روح السعادة بين الموظفين.