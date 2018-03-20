"الشارقة للاتصال" ينظم مبادرات وفعاليات لإسعاد موظفيه

الشارقة 24:

قام فريق السعادة والإيجابية في مركز الشارقة للاتصال، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمبادرات متنوعة موجهة للموظفين والأيدي العاملة، وذلك بالتزامن مع احتفالات العالم بيوم السعادة العالمي، الذي يصادف 20 من شهر مارس من كل عام، والتي أسهمت بنشر السعادة والإيجابية للموظفين وزوار المركز .

وحرص فريق السعادة والإيجابية، على نشر مفهوم السعادة بين جميع الفئات، لتحقيق السعادة والإيجابية ببيئة العمل، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من المبادرات منها الاستقبال الصباحي "حياكم الله"، والفعاليات الترفيهية والمسابقات، لترك بصمة سعادة في بيئة العمل الإيجابية.

وأكد المهندس خالد عمر النقبي مدير مركز الشارقة للاتصال، أن المركز يسعى وبشكل دائم لتحقيق أعلى مستويات السعادة لموظفيه، وذلك بإطار حرصه على تعزيز القيم المتمثلة بالمسؤولية والمشاركة والإبداع، من خلال الالتزام بتهيئة المناخ الإيجابي لاستثمار القدرات بما يدعم رؤية المركز.