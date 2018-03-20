"الشارقة الإنسانية" تنظم معرضاً للمنتجات بمبنى "شرطة الشرقية"

الشارقة 24:

في ظل التعاون الدائم بين جميع المؤسسات وتفعيل الدور بالمشاركات المجتمعية، نظمت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع خورفكان، فعاليات معرض منتجات طلاب قسم مسارات للتطوير والتمكين، وذلك بمقر إدارة شرطة المنطقة الشرقية.

وحضر الفعاليات العقيد أحمد خميس المطوع نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، حيث أطلع على محتويات المعرض المتنوعة واستمع إلى شرح تعريفي عن الورش التدريبية التي يتنسب لها الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية تدريبهم على المهارات والحرف اليدوية.

كما اطلع سعادته على منتجات مشتل الزراعة العضوية من خضروات طازجة عضوية يقوم فريق من الطلبة بزراعتها والعناية بها حتى قطفها وتغليفها وتصديرها لمنافذ البيع المختلفة.

ومن جانبه ثمن العقيد الجهود المبذولة في تأهيل أبنائنا الطلبة وإدماجهم بالمجتمع وإدخالهم بسوق العمل عن طريق اكتشاف مواهبهم وقدراتهم والسعي بتطوريها بالشكل الصحيح والمناسب، وقال: إن قيادتنا الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً لهذه الفعاليات ونحن بدورنا ندعم هذه الفئة خطوة بخطوة ونفخر بهم وبإنجازاتهم العظيمة والمشرفة.