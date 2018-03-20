خيرية الشارقة تستقبل مراجعيها بالورود في يوم السعادة

الشارقة 24:

فاجأت جمعية الشارقة الخيرية الثلاثاء، مراجعيها من الحالات والأسر المتعففة، بتوزيع الورود وتسليمهم كوبونات لشراء المواد الغذائية في لفتة طيبة، لإدخال البهجة على نفوسهم، في خطوة تنم عن مبادئ الرقي والتحضر التي تنتهجها الجمعية في تعاملها مع ظروف المحتاجين، كما تأتي تلك اللفتة احتفاء بيوم السعادة العالمي، وقد عمت البهجة وجوه المراجعين، وارتسمت الفرحة على شفاههم.

وقال عبد الله مبارك الدخان، الأمين العام للجمعية: لقد حرصت الجمعية على الاحتفال بيوم السعادة العالمي، مع الإخوة مستحقي المساعدات، وذلك بهدف إدخال الفرحة على نفوسهم، ومنحهم دفعة من الابتسامة، مؤكداً أن سعادة المتعاملين هي ما نطمح إليه من خلال الاستماع إليهم ومتابعة أحوالهم المعيشية لتحديد حجم المساعدة وتقديمها لهم، بما يصون كرامتهم وبالشكل الذي يليق بمبادئ الإنسانية، مشيراً إلى أنه بجهود قيادتنا الرشيدة حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى في مؤشرات السعادة العالمية، ولاشك أن جمعية الشارقة الخيرية تعد واحدة من الجمعيات التي تمثل الوجهة الخيرية للدولة، وفي هذا الصدد فإن إدخال الفرحة إلى نفوس المستحقين أحد أهداف الجمعية.

وتابع: بناء على توجيهات رئيس مجلس الإدارة، الشيخ عصام بن صقر القاسمي، فقد تم الاحتفاء بيوم السعادة العالمي، بما يتوافق مع رؤية الجمعية ويخدم أهدافها الخيرية، حيث تم استقبال الحالات المستحقة بالورود وهو ما ترك في نفوسهم أثراً كبيراً ورسخ في وجدانهم عقيدة دولتنا في العمل على صون واحترام آدمية المحتاجين، ومساندتهم وتفريج كربتهم، مشيراً إلى أن إدارة المساعدات الداخلية قدمت مساعدات شهرية خلال الربع الأول من العام الجاري لأكثر من 900 مستفيد، كما بادرت بفك أسر 25 حالة، من السجناء، على ذمة قضايا مالية بالتعاون مع المنشآت الإصلاحية والعقابية بالشارقة وعجمان، منهم 11 نزيلاً بالتعاون مع شرطة الشارقة، و7 بالتعاون مع شرطة عجمان و8 كانوا على وشك السجن، وسارعت الجمعية بتسوية ديونهم قبل دخولهم السجن، ليعود الجميع إلى أحضان أسرهم مجدداً تغمرهم مشاعر السعادة والفرح وللاحتفال معهم بيوم السعادة العالمي.

وأوضح الدخان أن الجمعية تتفاعل مع حاجة المستحقين على اختلاف جنسياتهم وألوانهم، دون تمييز بين أحد، وتسارع إلى تفريج كربهم وإزاحة الهموم عن كاهلهم.