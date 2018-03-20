16 متسابقاً يتأهلون لنصف نهائي "منشد الشارقة الصغير"

الشارقة 24:

عقب منافسات حاسمة شهدت إبداعات 56 طالباً وطالبة من مختلف مدارس إمارة الشارقة، اختتم برنامج منشد الشارقة الصغير، الذي تنتجه وتقدمه مؤسسة الشارقة للإعلام، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منافسات الدور الأول من نسخته الرابعة، بتأهل 16 متسابقاً ومتسابقة إلى الدور نصف النهائي.

وشهدت الحلقة الثامنة من البرنامج التي بُثت الإثنين على شاشة تلفزيون الشارقة، تنافساً قوياً بين سبعة متسابقين، تنافسوا في تقديم أفضل ما لديهم من إبداعات لحصد بطاقتي التأهل للدور قبل النهائي، وأسفرت نتائج المنافسة عن تأهل كل من المتسابق راشد ياسر، من مدرسة سلمان الفارسي بالشارقة، والمتسابقة رويدا السقا، من مدرسة الإتقان الأميركية الخاصة بالشارقة.

وتكتمل بهذه النتيجة قائمة المتأهلين إلى الدور قبل النهائي من المنافسة.

وسيكون محبو الفن الهادف والأصيل على موعد مع نصف نهائيات البرنامج عبر الحلقة التاسعة التي تبث الخميس المقبل، في تمام الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعاد الجمعة عند الساعة 4 عصراً.