"موارد الشارقة" تحصد جائزة "الجهة المتميزة بالتطوير المالي"

الشارقة 24:

نالت دائرة الموارد البشرية بالشارقة جائزة "التميز المالي الحكومي"، التي تنظمها دائرة المالية المركزية بالشارقة، باعتبارها الجهة العليا لإدارة المال العام في حكومة الشارقة، وذلك عن فئة "الجهة الحكومية المتميزة في التطوير المالي المستمر".

خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً بمقر مبنى المالية المركزية في اللية، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ووليد الصايغ مدير عام الدائرة، ورؤساء ومديري عموم الجهات الحكومية المكرمة.

وتسلم درع الفوز بالجائزة سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية.

وحول فوز الدائرة بفئة "أفضل جهة حكومية في التطوير المالي المستمر"، أكد سعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، أن هذا الفوز يشكل إنجازاً مميزاً يضاف إلى قائمة نجاحات الدائرة، ويعكس سعي الدائرة المستمر لتجسيد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في السعي الدائم إلى تحقيق الإبداع والتميز وبذل أقصى الجهود لخدمة الوطن، وهو تأكيد عن مدى التزام الدائرة بمعايير ومتطلبات التميز في كافة أوجه العمل المالي الحكومي.

ووجه رئيس دائرة الموارد البشرية، الشكر والتقدير لدائرة المالية المركزية بالشارقة، على تنظيم هذه الجائزة، لافتاً إلى اعتزاز الدائرة بهذا الفوز، ومؤكداً دعمها المستمر لكافة خطط وتوجهات المالية المركزية.