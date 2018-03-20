"التسجيل العقاري" بالشارقة تحتفل باليوم العالمي للسعادة

الشارقة 24:

احتفلت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة باليوم العالمي للسعادة، والذي يصادف 20 مارس من كل عام، وحمل الاحتفال هذا العام شعار: "السعادة رحلة بدأها زايد"، تقديراً للدور الذي قام به الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في قيادة نهضة الإمارات.

وصرح عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة أن شعب الإمارات محظوظ بقيادته التي جعلت سعادة المواطن ورفاهيته في قمة أولوياتها، وإننا في الشارقة لمحظوظون بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، "سلطان الخير والعطاء"، الذي امتدت أياديه الخيّرة ومكرماته السخية لتعم جميع فئات المجتمع، وأسعدت الكبير والصغير والأرملة واليتيم، وإننا ننتهز هذا اليوم السعيد لنجدد الشكر لوالدنا صاحب السمو حاكم الشارقة، ونتعهد بأن ننتهج نهجه الذي علمنا إياه.

وكرم الشامسي خلال الفعالية، السواعد المعطاءة من الموظفين، من فئة المراسلين وعمال النظافة، تقديراً لجهودهم ولإدخال البهجة والسرور عليهم.