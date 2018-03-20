مجد القاسمي: حريصون على توعية المجتمع بكل المجالات

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكدت الشيخة مجد بنت سعود القاسمي نائب رئيس جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، في تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أن الجمعية حريصة كل الحرص على المشاركة في توعية أفراد المجتمع في شتى المجالات، وخصوصاً القضايا التي تهم الأسرة، ومنها قضية ترشيد استهلاك الطاقة.

وأضافت الشيخة مجد بنت سعود القاسمي: "هنا من منبر المرأة بجمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، يسرني ويشرفني أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع القائمين على المبادرة القيمة، رواد الطاقة النظيفة، التي شاركت فيها الجمعية مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة".