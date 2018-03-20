منتدى الاتصال الحكومي يستعرض قصص نجاح ملهمة لتسويق الخدمات

الشارقة 24:

يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، في نسخته السابعة التي تقام يومي 28 و29 من مارس الجاري في مركز إكسبو الشارقة، مساهمة منه في إلهام الجهات الحكومية للاعتماد أكثر على الاتصال في تسويق خدماتها لزيادة التفاعل المجتمعي معها، الدكتور فاهم كبريا، الرئيس التنفيذي لشركة "كوتلر إمباكت" الكندية، حيث سيتحدث في خطابين تفاعليين عن مهارات الاتصال الحكومي، وكيفية تطويرها لمواكبة تغيرات العصر الرقمي.

وسيلتقي المشاركون في المنتدى مع الدكتور فاهم كبريا مرتين، حيث سيقدم خطاباً تفاعلياً بعنوان "مهارات الاتصال الحكومي" في اليوم الأول واليوم الثاني للمنتدى، وذلك بهدف إتاحة المجال لعدد أكبر من المهتمين لمتابعة الخطاب الذي سيتضمن العديد من قصص النجاح العالمية لمؤسسات حكومية تمكنت من الوصول إلى الفئات المستهدفة من الجمهور، والتأثير عليهم، والتفاعل معهم.

وسيركز كبريا في خطابه على أدوات ووسائل التسويق الحديثة، ومواقع التواصل الاجتماعي التي يمكن استخدامها بحشد الدعم للمشاريع والمبادرات الحكومية، وزيادة الاهتمام بها من قبل الجمهور، إضافة إلى كيفية زيادة الإيرادات وتقليل التكاليف في حملات الاتصال الحكومي، كما سيعرض وجهة نظره فيما يتعلق بأهمية تبني التقنيات المعاصرة والتكنولوجيا المتقدمة في حكومات المستقبل.