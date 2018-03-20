الليم: مبادرة "رواد الطاقة النظيفة" تشجّع على ترشيد الاستهلاك

الشارقة 24:

أعلنت جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن النتائج التي حققتها مبادرة "رواد الطاقة النظيفة" والتي استهدفت ترشيد استهلاك الكهرباء في 30 منزلاً في الإمارة وتحويلها إلى نماذج مثالية للترشيد من خلال تأهيل مجموعة متطوعات من منتسبي الجمعية للقيام بجولات تثقيفية وتوعوية للأسر في مجال الترشيد وتقييم المنازل وتزويدها بالقطع والأدوات المرشدة حيث تم توفير 3,4 مليون جالون من المياه خلال عام، أي ما يعادل 51,300 درهم إماراتي، وانخفض الاستهلاك بمتوسط وصل إلى 33%.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي نظمته جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة بمقر الجمعية بحضور الشيخة عائشة بنت خالد بن محمد القاسمي رئيس جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة والشيخة مجد بنت سعود القاسمي نائب رئيس الجمعية وسعادة سارة بن كرم مديرة الجمعية وغادة جمعة سالم مدير إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه الشارقة وراشد المرزوقي مساعد مدير إدارة الترشيد وموزة بن دخين رئيس قسم التثقيف والتوعية بالهيئة وعدد كبير من الجانبين وممثلي وسائل الإعلام.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن إطلاق هذه المبادرة يهدف إلى تشجيع الأسر على ترشيد الاستهلاك وتخفيض قيمة الفواتير خاصة قبل قدوم أشهر الصيف التي تزيد فيها نسبة الاستهلاك والشكوى من ارتفاع الاستهلاك نتيجة عدد من السلوكيات الخاطئة.

وأشاد بتعاون جمعية الاتحاد النسائية مع الهيئة في تنفيذ برنامج رواد الطاقة مما ساهم في تحقيق نتائج ايجابية كبيرة، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في إطلاق مبادرات الترشيد التي تناسب كافة فئات المجتمع.

وأوضح إلى انه تم تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لعدد من منتسبات جمعية الاتحاد النسائية وإعدادهم وتأهيلهم لتوعية ربات المنازل والأسر بمبادئ الترشيد والاستخدام الأمثل للطاقة والمياه ونأمل أن تحقق المبادرة أهدافها في ترشيد الاستهلاك ونشر الأفكار الصحيحة حول هذه القضية الحيوية.

وأشارت المهندسة غادة جمعة سالم مدير إدارة الترشيد إلى أن مشروع رواد الطاقة تضمن إعداد فريق عمل مشترك بين الهيئة والجمعية واختيار المنازل التي تم تطبيق المبادرة من خلالها وفق عدد من الشروط التي تم الاتفاق عليها حيث تم اختيار 10 منازل من الأسر المتعففة و10 منازل كثيفة الاستهلاك للطاقة و10 منازل من المتطوعين المتقدمين للمشاركة في المبادرة وتم تقييم استهلاك الطاقة في هذه المنازل واتخاذ كافة الإجراءات الفنية وتثقيف الأسر بمبادئ وأسس ترشيد الاستهلاك التي تضمن تحقيق نتائج ايجابية في تخفيض الاستهلاك.

وأضافت أنه تم متابعة قراءة العدادات للمنازل التي تم اختيارها وعددها 30 منزل حيث بلغ استهلاكها قبل تركيب القطع والأدوات المرشدة 28399 جالون يومياً انخفض ليصبح 19290 جالون يومياً وهي نتيجة ايجابية كبيرة.

وأكدت الشيخة عائشة بنت خالد بن محمد القاسمي رئيسة جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة أن الجمعية تحرص على تفعيل دورها الحيوي في قضايا المجتمع التي تهم الأسرة ومنها قضية ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرة إلى أن الجمعية اتخذت عدد من الإجراءات لتوعية منتسبي الجمعية بطرق ووسائل الترشيد وأطلقت مبادرة رواد الطاقة التي يتم تنفيذها على عدة مراحل حيث تم تنفيذ 3 مراحل منها حيث تضمنت المرحلة الأولى والثانية من المشروع تأهيل 15 من منتسبي الجمعية، ليكونوا رواداً للطاقة النظيفة عبر إلحاقهم بمجموعة من المحاضرات وورش العمل والزيارات ونظمت الجمعية محاضرة حول مفاهيم ومبادئ الترشيد والاستهلاك وطرق الاستخدام الأمثل للكهرباء والمياه، وورشة عمل في مقر الجمعية حول طريقة احتساب الاستهلاك الشهري وقراءة الفاتورة الشهرية واستخدام نموذج الأدوات الموفرة في الماء والكهرباء، كما تضمنت المرحلة الأولى تدريب الملتحقين على تقييم المباني وحصر الأدوات والأجهزة، بالإضافة إلى إجراء زيارة إلى عدد من محطات التوليد والتوزيع للكهرباء ومحطات التحلية والنقل للمياه ومختبر المياه في الإمارة، بهدف معرفة واقع الجهود المبذولة والفارق بين تكلفة الإنتاج مقابل التكلفة الفعلية لها. والمرحلة الثالثة تضمنت اتخاذ إجراءات عملية من خلال تقييم 30 منزلاً واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن ترشيد الاستهلاك وحققت هذه المراحل نتائج ايجابية كبيرة ونسعى لأن تكون المبادرة نموذج يحتذي به في كافة المنازل بإمارة الشارقة.

وأوضحت الشيخة مجد بنت سعود القاسمي نائبة رئيسة جمعية الاتحاد النسائية بأن الهدف الأساسي لهذه البرامج تركز في ضمان حصول المتطوعات على التأهيل العلمي والعملي الكافي في مجال الترشيد بحيث يصبحوا رائدات للطاقة النظيفة قادرين على القيام بتنفيذ أهداف المشروع بشكل صحيح من خلال زيارة المنازل وتثقيف الأهالي بذلك وإجراء تقييم فني للمبنى ليقوم بعد ذلك المختصون من هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتركيب القطع المرشدة، بحيث تصبح هذه المنازل نموذجاً رائعاً للمنزل الصديق للبيئة ويساهم في نشر ثقافة الترشيد في المجتمع.

وأشارت إلى أن المشروع يأتي بهدف الحفاظ على ثروات وموارد الوطن عن طريق ترشيد استهلاكها بالطرق العلمية والفنية وصولاً إلى بيئة مستدامة، مضيفة أنه يستند على عدد من المعايير والشروط، ومن ذلك أن يقع المنزل في إمارة الشارقة ويكون عبارة عن فيلا سكنية ويتم اختيارها وتحديدها بالتنسيق والتعاون بين الجمعية وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وأما المنتسبون الراغبون في المشاركة كرواد للطاقة فقد تم اختيارهم بناء على تقديمهم لكافة البيانات المطلوبة من قبل اللجنة المشتركة لتنظيم المشروع، وتعبئة نموذج المشاركة والتعهد بالالتزام بشروط المبادرة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لكل من الجمعية وهيئة كهرباء ومياه الشارقة.

من جانبها، ذكرت فاطمة الحواي المنسق العام للمشروع أن المشروع ركز على إعداد فريق يطمح للريادة في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وبطرق فنية عملية، وقادر على المساهمة في تعميم استخدام هذه الموارد في المنازل وتعزيز مفهوم المحافظة عليها باعتبارها ثروة وطنية لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وهي تعتبر خطوة أولى تسبق استخدام الطاقة المتجددة.

وأوضحت أن الجمعية وبالشراكة والتعاون مع الهيئة حرصت على أن يتم تشكيل فريق رواد الطاقة من نخبة المتطوعات المنتسبات للجمعية واللاتي يحملن خبرة ودراية في خدمة المجتمع واستثمار طاقاتهن في جوانب التوعية والتثقيف، مع مراعاة التنوع في مستواهن التعليمي من حملة شهادة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.

وأشادت بمستوى التفاعل والتجاوب من عضوات الفريق مع المحاضرات وورش العمل المنفذة في المرحلة الأولى، مما يعكس روح المبادرة لديهم، لافتة إلى أنه بعد التحاق العضوات بالفريق مباشرة تم تزويدهم بزي مصمم خصيصاً لهذا المشروع ويحمل شعاراً يحاكي أهدافه المجتمعية.