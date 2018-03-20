هيئة مطار الشارقة الدولي تحتفل بيوم السعادة العالمي

الشارقة 24:

احتفلت هيئة مطار الشارقة الدولي بيوم السعادة العالمي الذي يصادف العشرين من مارس من كل عام، حيث تم تنظيم عدة فعاليات تحت شعار "قررت أن أكون سعيداَ"، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي.

واشتملت الفعاليات التي جاءت دعماً لتوجهات دولة الإمارات في تعميم السعادة وترسيخها كثقافة وطنية في قطاعات العمل ومناحي الحياة كافة، على مجموعة من الأنشطة والمبادرات الداخلية الإيجابية للموظفين، وذلك ضمن مساعي الهيئة لتعزيز وترسيخ قيم السعادة في نفوسهم كأسلوب حياة إيجابي ومستدام في حياتهم العملية.

وأكد سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: "أن السعادة أصبحت أسلوب حياة وعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي توظف كافة مواردها وإمكانياتها لهذا الغرض، وتعمل كافة مؤسساتها على تقديم كل ما يبث السعادة في نفوس المواطنين والمقيمين، ويسهل معيشتهم، ويلبي احتياجاتهم، ويحقق متطلباتهم، بما يتوافق مع منظومة البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الهادف إلى تعزيز السعادة والإيجابية كجزء من الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين". لتحتل المركز الأول عربياً والعشرين عالمياً في تقرير السعادة العالمي لعام 2018".