"شروق" و"دايموند" تطوران مشروعاً بيئياً بالشارقة

الشارقة 24:

في إطار رؤيتها القائمة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في إمارة الشارقة، وقعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" مؤخراً، اتفاقية شراكة مع "دايموند للتطوير العقاري"، الشركة المتخصصة في تطوير المشاريع البيئية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى تحديد أطر التعاون والتنفيذ المشترك لمشروع مدينة مستدامة متكاملة الخدمات في الشارقة.

وقع الاتفاقية كل من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وفارس سعيد، المدير التنفيذي لـ "دايموند للتطوير العقاري"، بحضور سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لـ "شروق"، وأعلن الجانبان أن المشروع الجديد، الذي يعتبر الأول من نوعه في إمارة الشارقة، سيتم إطلاقه رسمياً والكشف عن تفاصيله في وقت قريب لاحق.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق": تعتبر إمارة الشارقة إحدى الوجهات المفضلة إقليمياً ودولياً في مجال الاستدامة البيئية، نظراً لاهتمامها بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تتيح لنا الاستفادة القصوى من هذه المقومات في إنشاء مدينة متكاملة للعيش المستدام والوصول إلى مستقبل أمثل للأجيال الحالية والقادمة".

وأضافت الشيخة بدور القاسمي: تؤمن "شروق"، بصفتها أحد محركات النمو الاقتصادي في الإمارة، بأن تعزيز تنافسية القطاع العقاري يتطلب تضافر الجهود والخبرات بين القطاعين العام والخاص، والعمل معاً لإطلاق مشاريع مشتركة تواكب تطلعاتنا نحو الأفضل، لذا فإن هذه الشراكة مع "دايموند" هي تجسيد حقيقي للواقع الذي نطمح إلى رؤيته في الغد القريب، وأعتقد أنها ستشكل إلهاماً لمختلف الجهات الراغبة في إحداث تأثير إيجابي تستمر آثاره أعواماً طويلة.