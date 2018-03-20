غـادة جمعة: توفير 3.4 مليون جالون ماء خلال عام بمبادرة الطاقة النظيفة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بالتعاون مع جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، الحفل الختامي لمبادرة الطاقة النظيفة في مقر الدائرة.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أشارت المهندسة غادة جمعة سالم، مدير إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، إلى أنه تم إعداد فريق عمل مشترك بين الهيئة، وجمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، يتكون من 15 متطوعة لاختيار المنازل التي سيتم تطبيق المبادرة من خلالها، وفق عدد من الشروط التي تم الاتفاق عليها، لتحويلها إلى نماذج مثالية للترشيد.

وأضافت المهندسة غادة: تم تأهيل المتطوعات للقيام بجولات تثقيفية وتوعية للأسر في مجال الترشيد، وتقييم المنازل وتزويدها بالقطع والأدوات المرشدة، مشيرة إلى أن الحملة بعد عام منذ انطلاقها وفرت 33 % من الطاقة النظيفة من المياه، في 30 منزلاً بمدينة الشارقة بواقع 3.4 مليون جالون ماء بما يعادل 51 ألف درهم.