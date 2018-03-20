"شؤون الضواحي" تقدم 5000 خدمة تنظيم عزاء لأهالي الشارقة

الشارقة 24:

كشف سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، عن تقديم الدائرة 5 آلاف خدمة تنظيم العزاء لذوي المتوفين في إمارة الشارقة، منها 1407 خدمة في العام الماضي 2017.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تكليف دائرة شؤون الضواحي والقرى بمتابعة شؤون ذوي المتوفين المواطنين في إمارة الشارقة وذلك انطلاقاً من مبادئ التراحم والإحسان.

وثمن السويدي، تعاون المؤسسات مع الدائرة لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات مما خفف الأعباء على الأهالي، مشيداً بجهود بلدية مدينة الشارقة والتي تقوم باستقبال المكالمات يومياً عبر خدمة الخط الساخن 993، بالإضافة إلى تعاون هيئة كهرباء ومياه الشارقة والهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة وبقية المؤسسات.

وأوضح السويدي، أن الدائرة ومنذ عام 2012 باشرت في تقديم عدة خدمات في مجال تنظيم العزاء لأهالي ذوي المتوفين بداية من حجز قاعات مجالس الضواحي المتوفرة في الإمارة أو بتجهيز خيم العزاء للرجال أو النساء حسب رغبة ذوي المتوفين، بجانب تقديم الضيافة وتوفير اللوحات الإرشادية للعزاء، حيث قدمت الدائرة خلال الفترة من 2012 وحتى نهاية عام 2017، 5027 خدمة لذوي المتوفين وذلك من خلال الإشراف على ترتيب العزاء لـ 2229 حالة، منها 157 حالة في مجالس الضواحي بالإمارة وتجهيز 2072 خيمة عزاء، بالإضافة إلى تقديم 2202 خدمة ضيافة للمعزين بجانب توفير 589 خدمة اللوحات الإرشادية المخصصة للعزاء، بجانب توفير 7 خدمات مختلفة حسب حاجة الأهالي.

من جانبه أفاد عبد الله سليمان الكابوري مدير إدارة شؤون المجالس، عن استفادة 2304 أسرة من هذه الخدمات، مشيراً إلى أن الدائرة تقدم خدماتها في مختلف مدن ومناطق الإمارة منها مدينة الشارقة والحمرية والمنطقة الوسطى والشرقية وذلك بشكل مجاني للأهالي لمدة ثلاثة أيام، كما تتيح الدائرة المجال للأهالي بتمديد فترة العزاء أو توسعة مساحة الخيمة أو إدخال إضافات حسب حاجتهم بالتنسيق مع الشركات المكلفة بالتنفيذ.