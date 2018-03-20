الشارقة تأخذ زوار "باريس للكتاب" برحلة إلى أبرز معالمها

الشارقة 24:

أخذ جناح الشارقة المشارك في فعاليات معرض باريس للكتاب، زواره إلى أبرز المعالم السياحية والتراثية في الإمارة، حيث خصص حجرة إلكترونية ذكية مزودة بشاشات واسعة على مختلف جدرانها "360" درجة، تمكن الداخل فيها من عيش تجربة افتراضية للحياة في الشارقة، وتنقله عبر دروبها بتصوير يحاكي الواقع، وينقل تفاصيله المرئية والمسموعة.

ويجد الزائر للحجرة عشرات الفرنسيين الواقفين في جماعات، ينتظرون دورهم لعيش تجربة الانتقال إلى أرض الشارقة افتراضياً، حيث يستمع الزوار إلى أصوات النوارس والسفن على البحر، ويتابعون تفاصيل ألوان الصحراء، ويتعرفون على الأسواق التجارية، والحياة اليومية النشطة في الإمارة.

وتعرض الحجرة الإلكترونية، تفاصيل المعالم الأثرية لمليحة، والخدمات والمناظر التي توفرها جزيرة العلم، إضافة إلى رحلة الاستكشاف والمشي في جزيرة النور، وشكل الحياة الشعبية على الموانئ، حيث يبدأ العرض الافتراضي بفرقة موسيقية ترحب بالزوار وتقدم أمامهم عرضاً للغناء والرقص الشعبي الإماراتي، لتبدأ من بعدها رحلة السائح.