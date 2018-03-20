"تنفيذي الشارقة" يستعرض تقرير "الموازنة العامة" 2017

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، في مكتب سمو الحاكم، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي.

واستعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه وبعد تصديقه على محضر اجتماع الجلسة السابقة له، عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته، والتي تتعلق بشؤون إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على تقرير أداء الموازنة العامة لعام 2017م، ومخرجات الأنشطة للربعين الثالث والرابع، قدمه الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية.

واستعرض سعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، وفريق العمل، ما تضمنه التقرير من بيانات مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية بالموازنة العامة المعتمدة من جهة، وللدوائر المركزية والملحقة، والدوائر اللامركزية والهيئات المستقلة من جهة أخرى، مبيناً أداء المخرجات للربعين الثالث والرابع من العام 2017م، مقسمةً طبقاً لقطاعات الموازنة.

وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي، إلى أن التقرير تضمن إحصائيات وأرقام دقيقة تناولت كافة الأنشطة المالية في دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، تبيّن ما تحقق من مخرجات تدخل في إطار استراتيجية الإمارة، وتحقيق أهدافها في التنمية المجتمعية الشاملة.

وقدم المجلس شكره وتقديره إلى فريق العمل في دائرة المالية المركزية، على ما بذل من جهود في العمل على إعداد التقرير.

وأصدر المجلس القرار رقم 8 لسنة 2018م، بشأن نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة الشارقة.

واستعرض سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية مواد القرار، مشيراً إلى أنه يهدف إلى أن يكون نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة الشارقة محفّزاً للمواطنين، لتقديم أقصى مستوى للأداء والإنتاجية لديهم، وتحقيق الأهداف والمهام الفردية المطلوبة لكل موظف، مما يُعزّز من مستويات الكوادر العاملة في مختلف التخصصات والإدارات في الشارقة، وتطويرها.

وتضمن القرار عدداً من المواد التي تشمل الخطة الاستراتيجية للجهات، ومراحل التقييم التي تشمل تخطيط الأداء، ومراجعته، وتقييمه، والأهداف الفردية للموظف، والكفاءات السلوكية ومراحلها، والمراجعة الدورية، ونتائج الأداء، وخطط التطوير الفردية، وغيرها، مما يسهم في تشجيع الموظفين لتقديم أقصى مستوى من الإنتاجية والأداء، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المردود الخاص لكل إدارة حسب تخصصها ونقاط تقييم أدائها.

وقدم سعادة رئيس دائرة الموارد البشرية الشكر والتقدير إلى المجلس التنفيذي، لرعايته ودعمه ومتابعته المباشرة لإنجاز وإصدار القرار، والذي سيعمل على ترقية مستوى الأداء، وتحفيز الكوادر العاملة بما يطوّر أعمال كافة مؤسسات حكومة الشارقة.

واعتمد المجلس مذكرتي التفاهم بين هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وبين الهيئة ووزارة الداخلية.

وقدم سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الشارقة للإنماء التجاري والسياحي، استعراضاً لما تضمنته مذكرة التفاهم بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، بشأن تحصيل مخالفات هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة من منافذ الخدمة.

كما استعرض مذكرة التفاهم بين الهيئة ووزارة الداخلية، بشأن تحصيل مخالفات هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، من منافذ الخدمة بوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن المذكرتين تهدفان إلى وضع إطار عام للتعاون بين كافة الأطراف لتطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم "10" سنة 2017م، بشأن منح تصاريح المركبات السياحية لدخول المناطق البرية في إمارة الشارقة وتعديلاته، كما تأتيان في إطار التزام الأطراف بالمساهمة في تنمية وتطوير القطاع السياحي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص، وإيماناً بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مختلف الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي.

وثمنّ المجلس جهود هيئة الإنماء التجاري والسياحي في التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير المناطق البرية والمحافظة عليها.

كما اطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري بالشارقة، بشأن سياسات دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة.

وضمن ما استجد من أعمال، اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة للمجلس الاستشاري بالشارقة، المزمع انعقادها الخميس 22 مارس 2018م، والتي ستناقش عدداً من مشروعات القوانين والتوصيات المحالة من اللجان.