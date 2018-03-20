"مالية الشارقة" تربط "المنتدى الإسلامي" بنظام "تحصيل"

الشارقة 24:

في إطار جهودها لتعزيز منظومة الحكومة الذكية، أعلنت دائرة المالية المركزية بالشارقة، عن انتهائها من إجراءات ربط المنتدى الإسلامي بالشارقة، بنظام الإيصال الذكي "تحصيل"، والذي يتيح للمتعاملين دفع رسوم المعاملات باستخدام تقنيات مبتكرة، وبطرق آمنة وسهلة، وعلى مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

ويسهم ربط المزيد من الجهات الحكومية بنظام "تحصيل" في تحقيق أهداف وتطلعات حكومة الشارقة، بمزيد من التنسيق والتكامل بين هذه الجهات، والتحول نحو تطبيق الأنظمة الإلكترونية المتكاملة والمترابطة، وهو ما يضمن سرعة وسهولة تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين، ودفع رسوم المعاملات بالطرق الأنسب لهم.

وقالت هدى الياسي، مديرإدارة النظام المالي في الدائرة: "نحن سعداء بانضمام جهة حكومية جديدة إلى قائمة الجهات المستفيدة من نظام الإيصال الذكي "تحصيل"، الذي يعد من الأنظمة المالية الأكثر سهولة وسرعة وأماناً في دفع رسوم المعاملات الحكومية، ونتمنى أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل إجراءات العمل وزيادة رضا المتعاملين".

وتوجهت الياسي بالشكر والتقدير إلى سعادة الدكتور ماجد بوشليبي، أمين عام المنتدى الإسلامي، على التسهيلات التي قدمها المنتدى الإسلامي لضمان الانتهاء من تشغيل وتفعيل النظام بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن نظام "تحصيل" يتيح دفع رسوم الخدمات باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر أو بطاقة "تحصيل".