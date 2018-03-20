هنا السويدي: الإمارات تسعى لتعزيز مفهوم السعادة في المجتمع

الشارقة 24:

أكدت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أن دولة الإمارات تسعى بشكل جاد وقوي إلى تعزيز مفهوم السعادة في المجتمع، وجعله أسلوب حياة، وهو ما توج بإطلاق وزارة السعادة، وتعيين عشرات المسؤولين في الجهات الحكومية من أجل تحقيق السعادة، وتعزيزها، وترسيخها في كل قطاع من قطاعات الحياة، لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين والمقيمين.

وأضافت السويدي: "في اليوم العالمي للسعادة نتوجه بالشكر والتقدير إلى حكومتنا الرشيدة على جهودها المميزة من أجل تحقيق المزيد من مساحات السعادة والبهجة والفرح، كما نتوجه بالتهنئة لكل المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل الساعين من أجل عالم أكثر سعادة على المستوى العالمي".