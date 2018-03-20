خالد المدفع: يكتسب "يوم السعادة" أهميّة استراتيجية مميّزة

الشارقة 24:

قال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في كلمة له بمناسبة يوم السعادة العالمي: "يسعدنا أن نحتفل بهذا اليوم في أرض السعادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكتسب هذا اليوم أهميّة استراتيجية مميّزة خاصةّ وأننا في إمارة الشارقة نعمل في ظل توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي توضّح بأن المجتمع السعيد هو مجتمع متلاحم منطلق بروح إيجابية، ويساهم بفعاليّة في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تحقق سعادة ورفاهية الإنسان".

وأضاف المدفع، "اسمحوا لنا بهذه المناسبة السعيدة أنّ نتقدّم بالشكر إلى كل موظف وموظفة يعمل بجهد على ترسيخ قيم الإيجابية والسعادة في بيئة العمل وتحويل مفهوم السعادة إلى أسلوب حياة، باعتبارها الغاية العليا للعمل الحكومي في دولة الإمارات".

وتابع المدفع، "أثبتت دولة الإمارات بأن السعادة هي الغاية الجوهرية التي تتطلع إليها الحكومة الرشيدة، حيث قامت بخطوة عالمية سبّاقة بتعيين وزيراً للتسامح والسعادة لتهيئ بيئة حاضنة ومحفّزة تحقق الإيجابية والسعادة وتشكل نسيجاً اجتماعياً فريداً يتسم بالتآلف والعيش المشترك، ونؤكّد حرصنا على مواءمة خططنا وسياساتنا وبرامجنا ولتحقيق السعادة والإيجابية في بيئة العمل، إضافة إلى تحفيز الموظفين على تعزيز مفهوم التسامح والسعادة الوظيفية التي بدورها تساهم في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة ورفع مستوى أداء العمل الحكومي إلى أرقى المستويات، مؤمنين بأنّ السعادة تؤثر إيجاباً في بيئة العمل، وتنعكس على المجالات كافة داخل أي مؤسسة".