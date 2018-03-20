"استشاري الشارقة" يناقش سياسة "الأشغال العامة" الخميس

الشارقة 24:

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع جلسته الـ 13 صباح الخميس، بمقره في مدينة الشارقة برئاسة سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، يناقش المجلس مشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس، بحضور المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة ومعاونيه، بعدها يناقش المجلس توصياته بشأن مناقشة سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى بإمارة الشارقة والوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس.