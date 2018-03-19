الشرطة المجتمعية بالشارقة تشارك في حملة "دمي لوطني"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قال المقدم حمد بن قصمول رئيس قسم شؤون مجالس الأحياء إن مشاركة الشرطة المجتمعية في مختلف المبادرات والحملات التوعوية تأتي من منطلق أن الجميع شركاء في تحقيق أهداف المجتمع فضلاً عما تحققه من نقل صورة حقيقية وواقعية عن دور الشرطة المجتمعي.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24" أضاف المقدم بن قصمول أن حملة التبرع بالدم والتي جاءت تحت شعار دمي لوطني تهدف إلى حث الأهالي وأفراد المجتمع على التبرع بالدم لإنقاذ المرضى، مؤكداً حرص الشرطة المجتمعية على المشاركة في المبادرات الإنسانية والاجتماعية وتعزيز التواصل مع قطاعات المجتمع في مختلف المناسبات.