إبراهيم الجروان: الثلاثاء ثاني أيام شهر رجب

الشارقة 24 - محمود سليم:

صرح إبراهيم الجروان، مساعد مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، بأن ‏وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، ودار الإفتاء المصرية، أعلنتا عدم ثبوت رؤية هلال شهر رجب لعام 1439هـ مساء السبت 29 من شهر جمادى الآخرة، الموافق 17 مارس، ليكون اليوم الإثنين هو أول أيام شهر رجب.

وأشار الجروان في تصريحات لـ "الشارقة 24"، عقب الجدل الثائر حول بداية الشهر الحرام، إلى أن "ترائي هلال رجب في السعودية لم تثبت رؤية الهلال فيما تمت مشاهدته مساء الأحد ليكون الإثنين غرة الشهر الفلكي".

وأوضح أن هلال شهر رجب ولد يوم السبت الماضي، الساعة الخامسة و11 دقيقة عصراً بتوقيت الإمارات، وغرب قبل غروب الشمس بدقيقتين فاستحالت رؤيته، وهو ما يعني أن الإثنين هو غرة الشهر الحرام وفقا للمنظور الفلكي.

ونوه مساعد مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، بأن تقويم أم القرى المُعتمد في المملكة العربية السعودية، هو تقويم مدني اصطلاحي لتنظيم أمور الدولة، وليس التقويم الشرعي الذي لا يمكن ثبوت الشهر فيه إلا بالرؤية الشرعية للهلال حسب المتفق عليه فقهياً، كما أن اليوم الشرعي الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية يبدأ مع غروب الشمس، ويسبق فيه الليل النهار.