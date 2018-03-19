النقبي: ندرس تعزيز واستغلال مقومات خورفكان السياحية والتراثية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

كشف سعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان عن رؤيته المستقبلية واهتمامات المجلس للنهوض بعدد من القطاعات في المدينة بالمرحلة المقبلة.

وثمن النقبي في تصريحات لـ "الشارقة 24" جهود المجلس البلدي السابق في خدمة المدينة، مشيداً بما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية، والتي طالت الكثير من مناحي الحياة.

وأوضح النقبي، أن إدارته تؤمن بضرورة البناء على ما سبق من جهود، وتفعيل دورها في النهوض بقطاعات عدة لها الأولوية في الفترة المقبلة.

تعزيز التعاون وصون البيئة:

تفصيلاً، أكد النقبي، سعي المجلس لعقد اجتماع تنسيقي مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في المدينة للتعرف عن كثب على رؤاها وخططها التطويرية لخدمة المدينة، كل في قطاعه.

ولفت سعادة الدكتور راشد خميس النقبي، إلى أن المجالس البلدية عامة، ومجلسه خاصه، يستلهم أهدافه وخطط عمله من رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.

ونوه إلى أن توجهاته المستقبلية تتضمن نشر وزيادة المسطحات الخضراء في مختلف مناطق المدينة، والحفاظ على بيئاتها المتنوعة وتعزيز الحراك المؤسسي والمجتمعي لنشر هذه القيم والحفاظ على مكتسبات المدينة.

في هذا الإطار، كشف النقبي عن دراسة لتجميل مدخل خورفكان في المنطقة ما بعد ميدان الجامعة، معتبراً أن الهدف من المشروع تحقيق التكامل والتناغم مع مشروع البحيرات المائية في الميدان، والجاري تنفيذه بتوجيهات ومتابعة حثيثة من صاحب السمو حاكم الشارقة.

المقومات السياحية والتاريخية:

وأشار النقبي إلى تحديد عدد من المحاور التي سيكون لها الأولوية لاحقاً، ومنها القطاع السياحي، حيث يرى أن خورفكان تمتلك مقومات جبارة في هذا السياق لابد من استغلالها لتعزيز الحراك السياحي والنهوض بمردوده على المدينة.

واعتبر أن افتتاح فرع لهيئة الإنماء السياحي والتجاري مؤخراً في المدينة، من شأنه تسهيل المهمة المنشودة، مؤكداً دعم المجلس لفرع الهيئة في كافة المشاريع التي تعود بالنفع على هذا القطاع الهام.

محور آخر، رأى النقبي أنه جدير بمزيد من الاهتمام حيث قال: "القطاعات التراثية والتاريخية بخورفكان، تحظى باهتمام لافت من القيادة الرشيدة ومؤسسات الحكومة، وهو ما يدفعنا للمضي قدماً على هذا النهج".

وأضاف: "خورفكان تحظى بالعديد من المشاريع في هذا السياق، ومنها ترميم وإحياء العديد من المناطق التاريخية، ونرى أن للمدينة مقدرات تراثية وتاريخية مهولة، كالقلاع والحصون والمناطق القديمة، وهو ما سيكون محور اهتمام ودراسة من جانبنا للحفاظ عليه وإبرازه وتحقيق الاستفادة منه بالشكل الأمثل".

البنية التحتية:

ثمن النقبي ما تشهده خورفكان والمناطق التابعة لها من نهضة كبيرة على مستوى قطاع البنية التحتية، معتبراً أن الحكومة ومؤسساتها تبذل قصارى جهدها في ترجمة توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في هذا الصدد.

وأشار إلى توجهات باستكمال مشروع إخلاء ونقل النشاطات الصناعية كالورش وغيرها من الأحياء السكنية إلى المناطق المخصصة لذلك حفاظاً على خصوصية الأهالي والمظهر الحضاري للمدينة.

المناطق الخارجية:

قال سعادة رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، إن المناطق الخارجية التابعة للمدينة، لا تقل أهمية عن المدينة نفسها، حيث تمتلك بدورها مقدرات مثلى، أهلتها لأن تلحق بقطار النهضة والتنمية.

وخص النقبي مناطق شيص والنحوة ووادي شي بالذكر، منوهاً إلى دور المؤسسات البلدية في تدعيم المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في تلك المناطق بالزراعات والتشجير وتعزيز الجوانب الخدمية.

وأكد أن تلك المناطق سيكون لها الاهتمام الكافي من جانب المجلس والبلدية بما يلبي احتياجات وتطلعات الأهالي.

تطوير إداري:

أعلن الدكتور راشد خميس النقبي عن استحداث شعبتين جديدتين في المجلس البلدي، وهما لجنتي السعادة والابتكار، ولجنة المتابعة الحكومية.

وأوضح أن اللجنة الأولى تهدف إلى وضع آليات ثابتة لتحقيق السعادة للموظفين والمتعاملين مع المجلس والبلدية، والاستفادة من الآراء والمقترحات المبتكرة والإبداعية في هذا السياق.

كما أشار إلى أن مهام لجنة المتابعة الحكومية تتمحور حول المتابعة الدائمة للتوصيات التي يتم وضعها بالتنسيق مع الجهات الشريكة، والتأكد من تنفيذها بشكل دوري.

ونوه النقبي في ختام تصريحاته إلى أن تفعيل وتعزيز قطاع الثروة الحيوانية ومرافقه سيكون على قائمة أولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة.