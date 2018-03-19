اجتماع تنسيقي لمناقشة الشأن "البلدي" في الشارقة

الشارقة 24:

استقبل المجلس البلدي لمدينة الشارقة برئاسة سعادة سالم علي المهيري وفداً من دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية برئاسة سعادة سالم بن محمد النقبي رئيس الدائرة وسعادة محمد عبد الله الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، وحضر اللقاء سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وسعادة ماجد بو خاطر أمين سر المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وسعادة محمد السلمان المستشار القانوني للدائرة.

وقد توجه سعادة النقبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى رئيس وأعضاء المجلس البلدي متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم، مؤكداً أن عمل دائرة شؤون البلديات يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع عمل المجالس والبلديات وبالتالي فإن هذا الارتباط يجعل خدماتنا تتكامل لتحقيق المصلحة العامة ويعزز مبدأ المنافسة الإيجابية التي تترجم الرؤى السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، كما أشار إلى أن المواطن هو المحور الأساسي الذي يجب أن ترتكز عليه كافة الخطط الاستراتيجية لجميع الدوائر والجهات الحكومية.

كما توجه سعادة الزعابي بجزيل الشكر والتقدير إلى بلدية مدينة الشارقة ممثلة بمديرها العام على ما تبديه من تعاون مع بلديات المدن والمناطق الأخرى في الشارقة ومع كافة الدوائر الحكومية لتحقيق المصلحة العامة.

كما رحب سعادة الطريفي بالحضور، مؤكدا أن بلدية مدينة الشارقة من خلال جميع إداراتها وأقسامها وموظفيها وعمالها حاضرة دوما لتقديم جميع خدماتها ليس فقط لمدينة الشارقة بل لجميع المدن والمناطق الأخرى في الإمارة.

وقد ناقش المجتمعون العديد من المواضيع المشتركة المتعلقة بالشأن البلدي ومن أبرزها تطوير آلية التنسيق بين دائرة شؤون البلديات والمجالس البلدية والبلديات.