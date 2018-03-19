مطار الشارقة الدولي يعرض خدماته في معرض "موسكو للسياحة"

الشارقة 24:

شارك مطار الشارقة الدولي تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في معرض موسكو الدولي للسياحة والسفر، أحد أهم خمسة معارض عالمية في قطاع السياحة والسفر، والذي أقيم خلال الفترة ما بين 13-15 مارس الجاري في العاصمة الروسية موسكو بمركز إكسبو فيرغراوندس.

وقال سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: "جاءت مشاركة مطار الشارقة الدولي في معرض موسكو بعد النجاحات التي حققها المطار في معرض بورصة برلين 2018، وذلك ضمن مشاركاته في المعارض والمؤتمرات المهمة للترويج لإمارة الشارقة كوجهة مثالية للسياحة والأعمال، بالإضافة إلى عرض الخدمات والتسهيلات التي يقدمها مطار الشارقة الدولي للمتعاملين".

وأضاف: "سنحت لنا المشاركة في معرض موسكو الدولي فرصة لتبادل الآراء والأفكار مع الخبراء والمسؤولين وذلك على ضوء التطوير والتحديث المستمر في مرافق المطار المختلفة، فضلاً عن عرض خطط التطوير المستقبلية التي من شأنها توسيع شراكات مطار الشارقة الدولي في المنطقة، وإمكانية الاستفادة منهم في دخول الأسواق الإماراتية".

وأعرب سعادته عن شكره لهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة على الجهود التي تقوم بها ودعمها للشركاء الرئيسيين من أجل تعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية مهمّة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن الترويج للإمارة مهمة مشتركة بين جميع الجهات الممثلة في وفد الإمارة.

يذكر أنّ معرض موسكو للسياحة والسفر يستقبل الزوّار التجاريين والعاديين، حيث استقبل في دورة العام الماضي أكثر 23 ألف خبير ومتخصص في قطاع السياحة والسفر من 187 دولة حول العالم.