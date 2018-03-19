تكريم طالبات متعاونات مع شرطة الشارقة

الشارقة 24:

كرم العقيد علي بو الزود، مدير إدارة ترخيص الأليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عدداً من الطالبات بكلية التقنية العليا بالشارقة، لإسهامهن ومشاركتهن الفاعلة مع شرطة الشارقة.

وأكد مدير إدارة تراخيص الآليات والسائقين، سعي القيادة العامة لشرطة الشارقة على التواصل المستمر مع الطلبة والطالبات واستثمار طاقاتهم وملكاتهم في دعم جهود البحث العلمي ودعم قاعدة الابتكار من خلال مشاركاتهم الإبداعية

وعبر المكرمون، عن فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم الذي اعتبروه دافعاً كبيرا لهم لبذل المزيد من العطاء.