شرطة الشارقة تشارك في منتدى المحققين بالبرتغال

الشارقة 24:

سعياً إلى صقل مهارات منتسبيها، شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة، في منتدى المحققين بالعاصمة البرتغالية لشبونة، بحضور الملازم دينا طارق عبد الله السلفي مساعد خبير البصمة الوراثية، والملازم سالم عبيد محمد الخيال فني أدلة جنائية.

وناقش المنتدى عدداً من التجارب والممارسات لأحدث الابتكارات والتطورات الناشئة في مجال الأنظمة والتقنيات المستخدمة في المجتمع الجنائي، بخاصة في مجال تطبيقات علم الوراثة الحديث.

و أثنى العميد خبير أحمد حاجي السركال، رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة على الأهداف المرجوة من إقامة هذه التجمعات العلمية والفوائد المتحققة منها، مؤكداً الدور الحيوي الذي تقوم به في تمهيد الطريق أمام الكوادر الفنية وتمكينهم من فرص تطوير قدراتهم وتنويع مهاراتهم ، والاطلاع على آخر مستجدات التقنيات الحيوية، بما يرفع الكفاءة والارتقاء بأسلوب أدائهم وفق المعايير العالمية، فضلاً عن تهيئة أجواء جيدة للالتقاء والمشاركة في تبادل المعارف والتكنولوجيا الحديثة بين وحدات التطبيقات الحيوية ومعامل فحوصات البصمة الوراثية الجنائية.

وأكد حرص شرطة الشارقة على تطوير علاقات الشراكة مع الآخرين في مجالات الكشف عن الجريمة ومكافحتها والبحث العلمي، ومد جسور التعاون والتواصل الدولي مع زملاء العمل والاستفادة المستقبلية من تجاربهم وخبراتهم ونقلها للمختبر.

ومن جانبها، ثمنت الملازم دينا طارق عبد الله السلفي، مساعد خبير البصمة الوراثية، مشاركتها في المنتدى، لما تضمنه من محاضرات وندوات وورش عمل فنية وتدريبية، أتاحت للمشاركين فرصة علمية ثمينة للتعرف على أحدث الأجهزة المستخدمة في فصل وقراءة الحمض النووي والتي لم تطبق بعد في معظم المختبرات الجنائية والعلمية، وهي تعد من أحدث التقنيات التي يمكن استخدامها واعتمادها بشكل واسع في المستقبل القريب، لما تتميز به من دقة وسرعة في إظهار النتائج.

وأضافت السلفي أنه تم عرض أبحاث علمية نوعية ورصينة لمتحدثين من المختبرات ومراكز التطوير الجنائي بكافة التخصصات ذات العلاقة بالأحماض النووية، ودورها الحساس في الكشف عن الجرائم وأساليبها المختلفة، معربة عن أملها في الاستفادة من تجاربهم ونقل المعارف المكتسبة، وإجراء مقارنات معيارية لتطوير وتحسين آليات العمل بالمختبر الجنائي بالشارقة.

وفي ذات السياق، قال الملازم سالم عبيد محمد الخيال فني أدلة جنائية، إن حضور المنتدى كان من الأهمية بمكان، على صعيد الالتقاء بخبراء وزملاء المهنة من المختبرات الجنائية حول العالم وخصوصاً دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي توجت بعقد جلسة حوارية خليجية لإبداء الرأي في المنتدى ووضع خطط تنسيق مستقبلية مشتركة لمشاركات خليجية عربية في اللقاءات والمؤتمرات العلمية القادمة.