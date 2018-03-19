شرطة "الشرقية" تنظم ورشة "الإجراءات الجزائية" في البحث الجنائي

الشارقة 24:

نظمت إدارة شرطة المنطقة الشرقية، متمثلة بقسم التحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع جامعة الشارقة فرع خورفكان، ورشة عمل حول الإجراءات الجزائية، استهدفت العاملين بالتحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الشرقية والمراكز التابعة لها.

وجاءت هذه الورشة بهدف صقل مهارات العاملين بالمجال الجنائي ورفع كفاءتهم، بما يسهم بشكل إيجابي لإنجاز المهام حسب القوانين والإجراءات الصحيحة وتفادي الأخطاء الواردة.

واشتملت الورشة على عدة محاور مهمة، قدمها مختصون بالقانون الجنائي، حيث تعرف المشاركون على قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، الذي يتضمن الحالات التي تعتري مهام مأموري الضبط القضائي والسلطات الممنوحة لهم من قبل المشرع في التفتيش القضائي والإداري، وأحوال القبض بجميع أنواعه، كما شملت الورشة أيضاً تدريبات نظرية استعرضت المشاهد والمواقف الميدانية لمأمور الضبط القضائي وكيفية التصرف الصحيح حينها.