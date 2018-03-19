أكاديمية العلوم الشرطية تنظم ندوة حول "حقوق الإنسان"

الشارقة 24:

نظمت أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ندوة بعنوان "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة"، على مسرح الجامعة القاسمية.

شهد الندوة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ونائب رئيس مجلس الأكاديمية، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، وعائشة راشد ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي والمديرون العامون ومديري الإدارات بشرطة الشارقة وعدد من المتخصصين والمهتمين وطلبة الجامعة القاسمية.

وقال العقيد العثمني مدير عام الأكاديمية في كلمته الافتتاحية لأعمال الندوة، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي تزامناً مع اليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يصادف 16 مارس من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وأن حضوركم اليوم يترجم تكامل الجهود المشتركة في منظومة واحدة تضع على رأس اهتماماتها أمان المجتمع وصون حقوق أفراده وكرامتهم والتي تعد أهم أسس تعمير الأوطان، إذ لا تُبنى المجتمعات البشرية إذا ضاعت حقوق أفرادها.

وأضاف العثمني: "لقد تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ نشأتها رؤية شاملة للارتقاء بالإنسان وذلك إيماناً منها بأن الإنسان هو محور التنمية وهدفها، حيث جاء دستورها الذي كفل المساواة والعدالة في مختلف المجالات، كما تعمل الدولة على سن التشريعات وتحديث القوانين بما يتماشى مع تراثها الثقافي وقيمها الدينية السمحة التي تدعو إلى التسامح والمساواة والعدالة، متمنياً في ختام كلمته التوفيق والنجاح لهذه الندوة وأن تعكس الصورة المشرقة لدولتنا من خلال استعراض جهودها في مجال حقوق الإنسان".

وتضمنت الندوة تقديم ثلاثة أوراق عمل، عرض الأولى منها الأستاذ الدكتور رشاد سالم وكانت حول التسامح الإسلامي والديني في مجال حقوق الإنسان، بينما تناولت الورقة الثانية جهود شرطة الشارقة في مجال حقوق الإنسان وقدمها العقيد الدكتور خليفة كلندر، بينما تطرق مبارك محمد الحمادي في الورقة الثالثة إلى قضية حقوق الإنسان والتنمية والاستدامة، حيث استعرض حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإمارات وأجندة التنمية المستدامة 2030.

وفي ختام الندوة قام اللواء الشامسي بتكريم المتحدثين في الندوة، كما كرّم العميد بن عامر اللجنة المنظمة لفعالياتها.